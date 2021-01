Samantha De Grenet “Ho avuto il cancro”/ “Catastrofe, non sapevo come sarebbe finita”

Samantha De Grenet traccia la sua linea della vita al Grande Fratello Vip. Uno dei momenti più bassi arriva nel 2018, quando la conduttrice scopre di essere malata. Racconta allora quel terribile momento nel dettaglio: “Nel 2018 cado perché vado a fare un controllo medico, avevo un tumore, il cancro. – racconta la De Grenet, che poi spiega le paure più grandi di quel momento – In quel momento io ho visto la catastrofe. Vedevo Brando, mi sono immaginata mio figlio crescere senza mamma. Ci ho messo tutto l’amore del mondo a crescerlo e spero che tutti i miei piccoli errori me li perdoni.” Il pensiero è andato subito a suo figlio al quale, in quel momento, ha deciso di non parlare della sua malattia e di ciò che l’aspettava.

Samantha De Grenet, il cancro e il pensiero al figlio Brando

“Il pensiero di vederlo crescere senza una madre è nel primo momento, quando non sei lucida, razionale. – ha raccontato ancora in diretta al Grande Fratello Vip Samantha De Grenet – Poi ho comunque dovuto pensare a come dirlo ai miei genitori e non è ovviamente una cosa bella da dire. Brando ho deciso di non dirglielo fino a dopo l’operazione, gliel’ho detto quando mi ha visto a casa a letto, fasciata. Lui l’ha capito ed è scoppiato a piangere.” Proprio Brando le ha fatto una sorpresa, entrando nella Casa del GF per riabbracciarla, seppur da una teca.



