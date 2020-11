Samantha De Grenet: “Ho avuto il Covid”/ “Ansia e paura, vissuti giorni complicati”

Anche Samantha De Grenet si aggiunge alla lunga lista di volti noti che hanno contratto il virus. La conduttrice, a differenza di molti colleghi, ha però preferito dirlo pubblicamente nel momento in cui il peggio è finalmente passato. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato su Instagram in cui ha raccontato di aver vissuto momenti difficili. “Ora ve lo posso dire! – ha esordito la De Grenet – Ormai avete imparato un po’ a conoscermi e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate.” Così ha annunciato: “Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono ” cuccata” e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone.” ha ammesso senza peli sulla lingua.

Samantha De Grenet: “secondo tampone negativo!”

Samantha De Grenet ha vissuto giorni molto difficili e tra grandi preoccupazioni ma oggi il peggio è passato. La conduttrice ha infatti annunciato “Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è NEGATIVO…non avete idea la gioia!” I postumi di questa condizione, chiaramente, si fanno ancora sentire: “Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po’, almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo….” Infine, un pensiero a chi sta invece ancora combattendo contro questo maledetto virus: “Sono vicina a tutte le persone che non sono state ” fortunate” come me e che stanno ancora lottando..”

