Samantha De Grenet/ “Ho perso un bimbo, temevo di non poter più avere figli” (GF Vip)

Samantha De Grenet negli ultimi giorni è stata al centro delle polemiche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per aver preso le difese di Filippo Nardi, suo grande ammiratore, squalificato dal reality per via delle sue frasi orrende contro le donne. Ad ogni modo la conduttrice si è anche aperta con alcune sue inquiline raccontando una parte del suo passato non semplice. Sono confidenze toccanti, quelle che Samantha ha fatto a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò prima di addormentarsi, qualche notte fa. La showgirl ha parlato in particolare del suo secondo matrimonio al quale ha partecipato anche l’amato figlio Brando, emozionandosi nel raccontarlo alle sue nuove amiche. La giovane attrice ha però voluto saperne di più, soprattutto sui motivi che l’hanno spinta a non sposarsi in chiesa la prima volta.

“Perchè io a 20 anni mi sono sposata con un’altra persona, l’annullamento è avvenuto dopo anni”, ha dichiarato la De Grenet. Il primo matrimonio avvenuto in giovane età, dopo tre anni di fidanzamento, secondo il racconto della showgirl sarebbe avvenuto “perchè avevo perso un bambino. Nel momento in cui perdi un bambino è come se ti unisce il dolore e non l’amore in quel momento”, ha confidato.

SAMANTHA DE GRENET E LA PAURA DI NON POTER DIVENTARE MAMMA

Samantha De Grenet ha voluto aprire il suo cuore al Grande Fratello Vip e raccontare un lato inedito di sé alle sue nuove compagne di avventura. Parlando del periodo legato alla perdita del figlio ha ammesso: “Ero una donna finita tanto che mio padre e mia madre mi hanno preso e mi hanno portato via perchè ogni volta che qualcuno mi parlava piangevo”. La perdita del bambino fece pensare alla De Grenet ed all’uomo con cui stava in quel periodo che sposarsi era l’unica soluzione “perchè solo noi potevamo capire”. In realtà, solo dopo si sono accorti che non era la motivazione giusta: “Io me ne sono accorta, ho deciso tutto da sola”. In quel momento Samantha ha avuto coscienza del suo carattere, mettendo fine alla sua relazione senza neppure confidarsi con i suoi genitori: “Non volevo essere condizionata, dovevo decidere da sola”. L’incontro con il marito Luca Barbato è avvenuto nel 2002: “Ho passato un momento bruttissimo perchè all’improvviso ho pensato di non poter più avere figli“, ha confidato.

