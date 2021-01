Samantha De Grenet/ “Il mio ingresso al GF VIP è stato massacrato”

Samantha De Grenet non sta passando inosservata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore la ex modella si è lasciata andare ad una lunga confessione con Cecilia Capriotti rivivendo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. “Il mio ingresso è stato massacrato. Se penso all’inizio sarei voluta scappare subito. In realtà più che una lite è stata una discussione inutile sulle spugnette, dopo che io ho detto a Tommaso la tua amica è una matta. Non è stata una lite che dici, mamma mia quante se ne sono dette. Io mi sono sfogata dopo perché ero piena, non avevo più voglia” ha detto la De Grenet facendo riferimento alla prima lite con Stefania Orlando con cui inizialmente ha avuto un durissimo confronto al punto da lasciarsi scappare parole molto forti come “io ti uccido”.

Per fortuna le due si sono poco dopo chiarite mettendoci una pietra sopra e ad oggi hanno superato questo momento, anche se la De Grenet è tornata a parlarne con la Capriotti. Proprio la Capriotti ha cercato di farla ragionare dicendole che la sua presenza è molto funzionale all’interno del gioco. “Sei una che crea dinamiche. Te ne volevi andare?” ha domandato la Capriotti alla De Grenet che ha replicato: “subito ti fanno passare per quella che non sei. Ti dicono che rubi la cucina, ti dicono cose che non hai detto”. Una replica che lascia intendere come la De Grenet non abbia ancora affatto dimenticato del tutto lo screzio avuto con Stefania Orlando.

Samantha De Grenet, le scuse di Antonella Elia

Oltre al confronto – scontro con Stefania Orlando, Samantha de Grenet è stata al centro anche di un altro durissimo momento: quello con Antonella Elia. In questo caso però la ex compagna di Leonardo Pieraccioni si è ritrovata travolta dalle parole cattive dell’opinionista che le ha dato della “borgatara”, “regina del gorgonzola” fino a darle della “grasse”. Parole forti che non sono piaciute al pubblico da casa al punto che sui social (e non solo) in tanti hanno chiesto l’esclusione di Antonella Elia dal programma.

Una situazione che ha spinto il padrone di casa Alfonso Signorini a fare le scuse in diretta a tutto il pubblico e a chiedere un confronto riappacificatore tra le due. “Non sapevo nulla della tua malattia, malattia che porta dolore e che io conosco personalmente. Non mi permetterei di ferire una persona. La mia era una battuta goliardica per stemperare un litigio che si era scatenato” – ha detto la Elia, ma la De Grenet ha replicato “hai detto che segui h24 il Grande Fratello. Io ho pensato che ti fossi dimenticata. Io ho parlato della malattia un anno e mezzo dopo. A prescindere dalla malattia, una donna non dovrebbe attaccare un’altra donna solo sulla parte estetica”. Il chiarimento e la pace sembra, almeno al momento, molto lontano.



