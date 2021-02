Samantha De Grenet/ Il “piano” con Rosalinda: incubo catena di salvataggio (GF Vip)

Samantha De Grenet, finita in nomination nella passata puntata avrebbe dovuto sfidare Alda D’Eusanio al nuovo televoto ma, dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip della giornalista con effetto immediato, il televoto che vedeva la showgirl protagonista è stato inevitabilmente annullato. In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, la De Grenet con la complicità di Rosalinda Cannavò si sono rese protagoniste di una burla a scapito di Andrea Zelletta. Le due concorrenti hanno fatto credere all’ex tronista che Pierpaolo non lo aiuterebbe mai in una eventuale catena di salvataggio, favorendo piuttosto il nuovo arrivato Andrea Zenga.

Samantha, Rosalinda e Zelletta si sono ritrovati a chiacchierare a bassa voce in salotto e la De Grenet ha spiegato all’amico di aver scoperto Pierpaolo in cucina mentre era impegnato in una chiacchierata con Zenga: “Parlavano un po’ dei rapporti che si erano venuti a creare in questa Casa e che si era legato di più ad Andrea mentre a te ti vedeva più distaccato e più vicino a Zorzi anche per via degli aerei”, ha proseguito la showgirl. Nella prospettiva di una catena di salvataggio, a detta della De Grenet, Pierpaolo, nel suo ruolo di finalista, avrebbe detto che si sarebbe trovato in difficoltà ma che probabilmente avrebbe preferito Zenga a Zelletta.

SAMANTHA DE GRENET ED IL PIANO MESSO A PUNTO CON L’AMICA ROSALINDA

Quello messo in atto da Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò sarebbe un piano ben strutturato per capire quale sarebbe la reazione di Andrea Zelletta di fronte a tale eventualità, sebbene il ragazzo si sia detto tutto sommato “sereno”. In questo modo le due Vippone hanno potuto appurare quale sia il vero pensiero di Andrea che, nonostante le loro rivelazioni, ha ribadito la sua intenzione di dividere l’eventuale vittoria con l’amico Pretelli, esattamente come aveva dichiarato in passato. Una reazione forse inaspettata dalla stessa Samantha che ha condiviso il commento di Zelletta pur aggiungendo: “a questo punto può essere una strategia perchè magari per Pierpaolo sei un concorrente forte”. Nonostante le sue parole, l’ex volto di Uomini e Donne non è apparso particolarmente turbato ma saggiamente ha accolto le loro parole con diplomazia: “Il pubblico vede ciò che c’è da vedere, va bene… Non mi sento di aver dato di meno in questo rapporto”, ha proseguito il giovane, intenzionato a viversi bene i rapporti di amicizia senza farsi influenzare dal possibile atteggiamento dell’amico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA