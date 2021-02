Samantha de Grenet/ In finale supportata dall'”esercito” di Dayane Mello?

Samantha de Grenet eliminata al Grande Fratello vip 2020 o salvata dai brasiliani?

Samantha de Grenet rischia davvero di uscire questa sera a meno che non arrivi un altro colpo di scena come quello di lunedì quando Dayane Mello ha deciso di salvarla sacrificando Rosalinda Cannavò forse solo per far eliminare Stefania Orlando dal Grande Fratello vip 2020. Le regole del gioco quando si parla di Dayane non sono mai certe e lineari e così in molti questa sera si aspettano qualsiasi cosa da lei soprattutto perché il promo annuncia che sarà svelato il nome del quarto finalista e che ci saranno ben due eliminazioni. Samantha De Grenet ha passato indenne quindi il possibile scontro con la Orlando, al quale è finita Rosalinda, ma potrebbe non passarla liscia con la seconda eliminazione della serata confermando quindi i protagonisti veterani gli unici finalisti di questa edizione ma siamo sicuri che i brasiliani non arriveranno in supporto della giocatrice che Dayane Mello ha salvato a discapito della sua Rosalinda?

Samantha de Grenet consola Rosalinda e…

Dall’altro lato proprio Samantha De Grenet ha pagato un po’ lo scotto di essere intermediario tra le Rosmello e proprio dopo la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip 2020, Rosalinda ha deciso di non dormire con lei andandosene in stanza con Tommaso e gli altri e questo l’ha fatta rimanere un po’ male. Le due si sono poi chiarite nei giorni seguenti tanto che proprio la conduttrice si è sciolta in lacrime facendo la valigia di Rosalinda. Le due hanno parlato di quanto è successo e Samantha ha pregato la giovane attrice di non farsi indurire da questa delusione avuta con Dayane Mello. L’attrice sembra più forte e sicura di sè, pronta ad uscire fuori e incontrare Andrea Zenga ma, sicuramente, più leggera perché non dovrà più confrontarsi e discutere.



