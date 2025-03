Samantha De Grenet a Verissimo: la malattia della madre

Tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin ha fatto tappa Samantha De Grenet, la nota showgirl è intervenuta nella trasmissione di Canale Cinque, dove ha colto l’occasione per parlare della sua storia. “Ero serena, non mi aspettavo un messaggio da parte dei miei genitori, che non vanno quasi mai in televisione. Ho guardato i miei genitori come fossero la parte finale di un film, non ho saputo frenare tutto”.

Samantha De Grenet ha poi colto l’occasione di parlare della madre, che sta vivendo un momento molto complicato dal punto di vista della salute: “Quando si va a parlare di qualcuno che a casa ci sta guardando bisogna stare attenti, mia madre è tornata in qualche modo una bimba da proteggere, abbiamo sentito tutti Cristicchi a Sanremo, in questo momento ci sono io nella canzone, sono impotente nella gestione di tante cose che non sono facili da gestire, ma sono anche tanto innamorata, ho un esempio assolutamente positivo e lo augurerei a tutti. Sono un po’ la mamma di mia mamma oggi, fa un po’ di capricci e le vocine quando non vuole fare le cose, è una donna che ha avuto mille sfumature nella sua vita”.

Samantha De Grenet confessa: “Ho avuto degli screzi con mia sorella”

Sempre nel programma di Canale Cinque Verissimo, Samantha De Grenet ha raccontato alcuni momenti riguardanti da vicino la sua famiglia, i genitori che stanno affrontando una fase molto complicata della loro vita: “Io ho mia mamma e mio papà che non volevano una signora dentro casa, gliel’abbiamo praticamente imposta, adesso guai a chi gliela tocca, questo ci rende più sereni e tranquilli, loro hanno bisogno di coccole in questo momento”. Samantha De Grenet ha raccontato poi gli screzi con la sorella: “Abbiamo discusso, avuto una crisi, l’abbiamo metabolizzata, abbiamo avuto la possibilità di scriverci” ha spiegato la conduttrice.

Samantha ha più volte parlato pubblicamente della sua malattia. Nel 2018, infatti, le viene diagnosticato un tumore al seno, per il quale si è sottoposta ad una quadrantectomia, radioterapia e significative ricostruzioni del seno. Una battaglia difficile, che ha raccontato anche nel corso della sua esperienza al Grande Fratello del 2021.