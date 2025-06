Giorgi triste per Samantha De Grenet che dice addio al suo amico a quattro zampe: le dolcissime parole e il dolore della showgirl.

Non sono giorni semplici per Samantha De Grenet e la sua famiglia che ha dovuto dire addio al loro amico a quattro zampe. Il 14 giugno 2025, Samantha De Grenet ha salutato per sempre il suo cane con cui ha vissuto per ben dodici anni collezionando ricordi e facendo il pieno d’amore. Con una vasta raccolta di foto di tutti gli anni vissuti accanto al suo cane, sin da quando era un cucciolo, la De Grenet affida ai social suo dolore. “Il mio giorno più triste! Come te nessuno mai! 14 giugno 2025”, scrive la conduttrice ammettendo di essere stata sempre consapevole che quel triste giorno stava arrivando, ma di non aver mai voluto accettare che il giorno per salutarsi per sempre fosse così vicino.

“Il dolore che ho provato decidendo di “lasciarti andare” è stato qualcosa di enorme, un dolore che mi è impossibile descrivere”, scrive ancora la De Grenet descrivendo il suo cane “come la sua ombra negli ultimi dodici anni”. Sono tantissimi, infatti, i momenti condivisi sui social in cui la conduttrice giocava e si faceva sommergere da tutto l’amore che le dimostrava il suo amico a quattro zampe.

Il dolore di Samantha De Grenet per la morte del cane

Non è facile salutare un cane che, vivendo in famiglia, diventa un membro a tutti gli effetti della stessa famiglia. Per Samantha De Grenet è così andato via un pezzo del suo cuore a cui, oggi, ha deciso di dire addio in modo speciale ricordando anche i tanti momenti spensierati e divertenti vissuti insieme. “Sei stato il compagno di vita più meraviglioso che potessi desiderare e se io sono stata il tuo tutto non dimenticare mai che tu sarai sempre una parte importantissima del mio tutto perché sei e sarai sempre il mio bimbo peloso. Mi manchi e mi mancherai tanto, ogni giorno… “, scrive.

“Sento un vuoto enorme, non riesco a smettere di piangere ogni volta che mi ritrovo a pensare a tutti quei meravigliosi momenti trascorsi insieme… Sei e sarai sempre nel mio cuore, con tutta l’ amore del mondo la tua mamma”, conclude Samantha De Grenet che ha avuto il suo cane accanto anche nei momenti più difficili come quelli della malattia.