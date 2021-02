Samantha De Grenet eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Ci si avvicina a grandi passi, almeno si spera, verso la finale di questo lunghissimo Grande Fratello Vip 2020 ma Samantha De Grenet rischia davvero di non esserci. La bella conduttrice non è riuscita a calcare le orme di Adriana Volpe e Stefania Orlando, e sembra davvero un po’ bloccata rispetto agli altri. La sua personalità non è venuta a galla al 100% e in molti la accusano di non volersi lasciare andare proprio come prima di lei ha fatto Matilde Brandi rea di aver alzato un muro con il pubblico con la punizione di finire fuori dalla casa a poche settimane dall’inizio di questa avventura, succederà lo stesso anche alla De Grenet questa sera? La conduttrice è in nomination con Maria Teresa Ruta ma anche con Giulia Salemi e Carlotta dell’Isola e questo la consola un po’, ma come sono stati questi ultimi giorni per lei dopo la nomination di venerdì?

Samantha De Grenet: “La donna che mi ha colpito di più? Tommaso Zorzi”, scoppia la polemica!

Nessuno scossone per Samantha de Grenet che continua ad andare avanti senza interessarsi molto alla questione nomination e nemmeno alla possibilità che quella di questa sera possa essere la sua ultima puntata al Grande Fratello Vip 2020. In questi giorni la conduttrice ha provato a fare un po’ da ancora agli altri concorrenti della casa e se in un primo momento ha provato a consolare Rosalinda per la questione del fidanzato e della loro presunta crisi, in un secondo lo ha fatto con Andrea Zenga che si è sciolto in lacrime dopo l’incontro con il padre reo di non riuscire a capire che lui e il fratello sono una cosa sola. Per la conduttrice non sono mancate le gaffe (e le polemiche) quando parlando della sua esperienza nel gioco ha rivelato: “La donna che mi ha colpito di più è Tommaso Zorzi”. La frase verrà affrontata questa sera o anche questa volta le polemiche cadranno nel vuoto?



