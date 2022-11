Samantha De Grenet, la lotta al tumore al seno e l’aborto/ “Avevo un nocciolo e…”

Samantha de Grenet e la confessione choc sul tumore: “Ero in vacanza con mio marito e…”

Samantha De Grenet ha raccontato come ha affrontato la sua battaglia contro il tumore al seno. In un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo, Samantha aveva parlato dell’evoluzione della malattia, dalla scoperta del male sino all’operazione a cui si era sottoposta nel 2018. Da sempre attenta alla salute, la De Grenet aveva ribadito di non aver mai trascurato di fare i controlli medici. Il racconto nel tunnel della malattia parte dalla data dell’8 luglio del 2018: lei e il marito dopo tanto tempo stavano trascorrendo il primo weekend insieme in intimità, una vacanza romantica. L’incanto di quei giorni è stato spezzato da una drammatica notizia, la scoperta dell’esistenza di un nodulo al seno: “Io ero a farmi un weekend con mio marito e i miei amici. Giornata bella, eravamo in barca, io ero sdraiata a prendere il sole. In quel momento sento qualcosa sul mio seno che non andava, perché era qualcosa di insolito. Io ho sempre fatto prevenzione e sono qui oggi anche per dire che è importante fare prevenzione. Ero con la mia amica Natasha e le ho detto di toccare il seno, avevo come un nocciolo”, aveva raccontato.

In quel momento la De Grenet raccontò di essersi andata subito a fare una mammografia. La showgirl è stata poi sottoposta ad un intervento: “L’intervento è durato 6 ore. Mi dissero poi che era andato tutto ok. Feci una terapia e mi è andata bene perché non dovevo fare la chemio, ma solo radioterapia. Poi mi diedero un farmaco per prevenire nuovi mali ma che comunque cambia il tuo corpo”.

Durante un’intervista nel programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha rivelato un triste capitolo della sua esistenza. Samantha De Grenet non aveva mai parlato di questo dramma avvenuto in passato, probabilmente perché si tratta di un argomento molto difficile da trattate e nel quale è coinvolto anche il suo ex marito Pierfrancesco Micara. Samantha De Grenet aveva confidato: “Eravamo due giovani ragazzi innamoratissimi e con la voglia di creare una famiglia. Rimasi incinta, quindi decidemmo insieme di sposarci, di anticipare. Persi il bambino prima del matrimonio”.

Il legame tra Samantha De Grenet e Pierfrancesco Micara difatti si è presto trovato di fronte ad un vicolo cieco per poi naufragare. “Ero al terzo mese, fu una situazione tremenda. Ebbi delle doglie da parto, sapevo che era seria la cosa. Decidemmo di sposarci comunque perché pensavo che fosse l’unica persona che potesse capire il dolore che provavo. Io ci credevo, ma in quel momento forse non ero così lucida. Poi è finita perché ci siamo trovati su due binari diversi. Il matrimonio è stato annullato dopo tanti anni”.











