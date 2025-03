Samantha De Grenet è una delle ospiti di Verissimo della puntata di domenica, 9 marzo. Nel corso del weekend, Silvia Toffanin dedicherà uno spazio al ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa pochi giorni fa, per poi intervistare numerosi personaggi, come Riccardo Scamarcio, Giuseppe Giofrè e Pierdavide Carone. In passato, proprio a Verissimo, Samantha aveva parlato del momento più difficile della sua vita, ovvero quando le è stato diagnosticato un tumore al seno. Sebbene siano passati diversi anni e oggi sia fortunatamente fuori pericolo, dentro di lei restano ancora segni indelebili di quel periodo.

Ma, come ha scoperto di avere un cancro? Samantha stava trascorrendo un weekend di relax con una sua amica, quando, mettendo una crema, ha sentito qualcosa di sospetto nel seno. “Era quasi un nocciolo. La mia amica mi dice di farmi controllare e io minimizzavo, ma per fortuna l’ho ascoltata. La diagnosi è stata netta, un tumore al seno destro, da operare subito”, ha spiegato in un’intervista al settimanale Gente. Di conseguenza, la De Grenet si è subito operata, per poi sottoporsi ad un ciclo di radioterapia e ad una diminuzione del seno, che l’hanno portata alla guarigione. “Nella sfortuna, sono stata fortunata“, ha raccontato.

Samantha De Grenet, la lotta contro il tumore al seno: cos’ha raccontato l’ospite di Verissimo

La malattia ha colpito profondamente Samantha De Grenet, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha raccontato di aver avuto problemi di autostima, trovandosi improvvisamente con un corpo che non riconosceva più. “Fisicamente mi vedevo gonfia, quasi il corpo fosse in preda a un’esplosione, non mi riconoscevo”, ha detto al settimanale Gente, raccontato di come avesse iniziato ad indossare abiti sempre più coprenti per nascondersi e non far vedere questa nuova versione di sé stessa.

A distanza di ben 7 anni da quel difficile periodo, però, Samantha è riuscita a ritrovare la sicurezza in sé stessa, grazie soprattutto all’aiuto del marito Luca e del figlio Brando. I due sono stati un supporto fondamentale per lei, non lasciandola sola in nessun momento. Ad aiutarla sono state anche tutte le persone conosciute durante le cure, dagli altri malati oncologici allo staff sanitario. “Ho incontrato tutte persone straordinarie, dal primo all’ultimo, non potevo desiderare di meglio“, ha detto commossa. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se racconterà ulteriori dettagli della malattia durante l’intervista a Verissimo.