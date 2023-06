Samantha De Grenet, ladri le rubano in casa/ “Poteva accaderci qualcosa di brutto, violenza vera e propria”

Samantha De Grenet derubata nella casa ai Parioli: il racconto

Attimi di paura per Samantha De Grenet, la cui casa ai Parioli (Roma) è stata svaligiata dai ladri. L’ex gieffina ha raccontato l’accaduto ai microfoni de Il Messaggero, in cui svela “l’opera” dei malviventi acrobati: “ Hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento. “

E ancora: “Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il ‘lavoro’ intrapreso all’improvviso. Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata “. Un duro colpo per Samantha De Grenet alla quale i ladri hanno sottratto oggetti di valore affettivo: “ Mi era già successo due volte a Milano, ora a Roma. Se qualche ladro mi leggerà ne approfitto per dirgli: non c’è più niente da rubare “.

Samantha De Grenet, ai microfoni di Vanity Fair, ha raccontato la lotta contro il tumore al seno e la paura che ha provato quando le hanno diagnosticato questo male: “Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente. Ma si parla poco di tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vota cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare“.

E ancora: “Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno. Così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti, perché ti rendi conto di essere estremamente fortunata ad avere delle persone vicino a te che ti amano e ti aiutano a superare la malattia“.

