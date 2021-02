Samantha de Grenet/ Le scuse di Rosalinda dopo il “tradimento”, sarà eliminata?

Samatha de Grenet verso l’eliminazione per colpa di Rosalinda Cannavò?

Rosalinda Cannavò potrebbe aver segnato il destino di Samantha de Grenet che, alla sua ennesima nomination, si avvia verso la quasi certa eliminazione nella puntata di questa sera del Grande Fratello vip 2020. Già nelle scorse settimane la conduttrice, in un modo o nell’altro, si è salvata dall’eliminazione ma questa volta sembra che, contro Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga, sia proprio lei quella che lascerà la casa ad un passo dalla finalissima dell’1 marzo. A sentire il peso della sua nomination è proprio Rosalinda Cannavò che, trovandosi in difficoltà nel momento delle Nomination, ha deciso di non salvare Samantha De Grenet per avvantaggiare sé stessa in un ipotetico televoto. Dopo la puntata, però, la siciliana è corsa subito tra le braccia dell’amica per chiedere scusa e ottenere il suo perdono: “È uguale, è un gioco. Quello che penso di te rimane, il bene che ti voglio è normale e questo è un gioco… Sicuramente pensavo di essere nel tuo cuore, dopo Dayane Mello. Mi aspettavo un salvataggio da parte tua, ma capisco il discorso che tu fai. Per me non ci sono problemi, non è successo niente”.

Samantha De Grenet confidente di Andrea Zenga e…

La bella Samantha de Grenet è riuscita ad entrare nelle grazie anche di Andrea Zenga tanto che è proprio a lei che il vippone del Grande Fratello vip 2020 confida che vuole trovare una donna che lo sappia prendere di testa, una donna dolce e sensibile. Inutile dire che la conduttrice ha subito pensato a Rosalinda Cannavò e che ha pensato bene di dirle che Zenga è pazzo di lei e che ha solo rispetto della sua situazione fuori dalla casa. Come finirà per lei questo percorso? Lo scopriremo solo questa sera.



