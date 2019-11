SAMANTHA DE GRENET/ Appello a Pieraccioni: “se mi stai ascoltando…” (Vieni da me)

Samantha De Grenet, dopo un messaggio contro la violenza sulle donne, è la protagonista dell’intervista con emoticon. La showgirl, dopo aver ringraziato Luciano Rispoli a cui deve davvero tanto, svela un retroscena sul loro rapporto. “Era buono sì, ma fesso no. Era un uomo di carattere, severo e quando c’era da riprenderti, non te lo mandava a dire. All’epoca ero fidanzata con Pieraccioni. Chiamò una signora in trasmissione, lui fece una battuta e io rassicurai la signora dandogli del bischero. Lui si arrabbiò e non ci parlammo per una settimana perché pensava che gli avessi dato dello stupido”, ricorda la De Grenet. Si passa poi a Jerry Calà con cui ha lavorato nel film “I ragazzi della notte”. La showgirl, però, inizialmente, rifiuta di vedere il filmato: “se non ho fatto l’attrice ci sarà un motivo anche se ho ricevuto tante proposte solo che, all’epoca, essendo fidanzata con Pieraccioni, non voleva passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista. Oggi, se potessi tornare indietro, accetterei tutte le proposte”, confessa. Oggi, Samantha è felicemente sposata con Luca, il padre di suo figlio Brando, il grande amore della sua vita: “Se avessi un’altra età farei un altro figlio”, conclude. Poi, tornando a Pieraccioni, Samantha ricorda di aver realizzato per lui un quadro che vorrebbe rivedere: “se mi stati ascoltando, mi faresti avere quel quadro, anche solo in fotografia?”, chiede la showgirl (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Samantha De Grenet a Vieni da me

Tra gli ospiti della nuova puntata di Vieni da me della puntata in onda oggi 28 novembre c’è anche la bellissima Samantha De Grenet. La conduttrice si prepara ad una chiacchierata con Caterina Balivo ma prima si gode le battute di Giobbe Covatta, altro ospite dello show. Risate a profusione per la De Grenet, che solo poco tempo fa ha raccontato di aver preso una decisione importante per la sua salute: quella di asportare il neo sulla fronte che tanto la caratterizza. Ha deciso di farlo per questioni di salute, chiaramente affidandosi a degli specialisti del settore. Lo ha poi comunicato su Instagram, pubblicando una foto con vistosi cerotti alla fronte. “Non è di un cambiamento epocale o di quelli che lasciano il segno negli animi delle persone, ma per me rappresenta un lasciare andare la me bambina, la me adolescente, la me donna che ero anche fino a poco tempo fa!” ha raccontato

Samantha De Grenet, la drastica decisione e l’annuncio su Instagram

A 48 anni, Samantha De Grenet ha deciso di asportare il neo che ha da quando è nata, evitando tuttavia di entrare nei dettagli di una storia da lei stessa definita lunga. “Non si può sempre far finta di essere wonder woman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso” ha infatti spiegato la conduttrice “e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente, al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza, una grinta speciale che ti dice che una soluzione si trova sempre, o quasi, basta crederci e volerlo.” Parole importanti quelle della De Grenet, che sono state di ispirazione per molti, come si legge anche tra i commenti del post in questione. Oggi, nello studio di Vieni da me, potrebbe approfondire la delicata questione, spiegandone i dettagli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA