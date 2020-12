Samantha De Grenet “Maria Teresa Ruta? Ha denigrato padre dei suoi figli”/ Si schiera con Amedeo Goria…

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, i nuovi arrivati tra cui anche Samantha De Grenet sono stati innanzitutto degli ottimi osservatori di ciò che accadeva in Casa. Nelle passate ore l’ex modella si è confidata con Stefania Orlando, ritenendola la più affine a lei e nel bel mezzo delle loro confidenze, la De Grenet ha espresso il suo punto di vista sulle dichiarazioni finora emerse da parte di Maria Teresa Ruta. Il tema è delicato ed ha visto nei giorni scorsi la Ruta fare delle rivelazioni scottanti su alcune presunte proposte indecenti avute da parte di un uomo molto potente proprio quando la sua carriera professionale era nel pieno del successo. A far discutere, sono state soprattutto le parole della conduttrice in merito al presunto commento dell’ex marito Amedeo Goria che avrebbe dato il suo benestare a quelle avances. Samantha a quanto pare non avrebbe particolarmente gradito quelle confessioni ed in merito ha asserito: “Non mi è piaciuto molto che abbia parlato delle sue cose private in quel modo. È sempre il padre dei tuoi figli , non so quanto sia giusto parlarne in quei termini”. Al tempo stesso la De Grenet ha elogiato il coraggio di Stefania per essersi messa a nudo nel raccontare la sua scelta di non avere figli: “Non desiderare la maternità è un messaggio coraggioso verso tutta una fetta di donne, raccontare invece una storia denigratoria verso una persona invece serve a nulla”, ha sentenziato l’ex modella.

SAMANTHA DE GRENET E IL PARERE SUI SUOI INQUILINI

Samantha De Grenet ha dimostrato in questi primi giorni nei panni di inquilina del GF Vip di avere le idee molto chiare ma soprattutto di non avere peli sulla lingua. Chiamata anche lei a prendere parte al gioco del Grande Fratello che ha visto al “timone” Tommaso Zorzi, la De Grenet ha espresso il suo parere sui suoi inquilini, ormai veterani. Chi è il più sexy, il più invisibile ed il più antipatico della Casa? Samantha ha espresso il suo punto di vista in maniera coraggiosa ha espresso due nomi rispetto ai Vip meno sexy: “Adua e Pierpaolo“. Il motivo è presto detto: “Perchè per me sono due cuccioli da proteggere”, ha commentato, sollevando però il malcontento dei Vipponi. Andrea Zelletta ha invece vinto il titolo di “Vip più invisibile” secondo la De Grenet, “ma non perchè non si esponga ma semplicemente perchè è un ragazzo posato e molto educato”. Infine, parlando del coinquilino più antipatico ha avanzato il nome di Tommaso Zorzi: “perchè cammina sui tacchi meglio di me”.



