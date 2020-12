Samantha De Grenet “Oh ma io ti uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido”/ Ira contro Stefania Orlando

Samantha De Grenet come Sonia Lorenzini? L’avventura delle due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sarebbe fortemente a rischio. Se la Lorenzini starebbe rischiando la squalifica per alcune frasi rivolte ad Adua Del Vesco, la De Grenet è finita nel mirino del web per il suo rapporto non idilliaco con Stefania Orlando con la quale ha discusso pesantemente nelle scorse ore. In seguito alla discussione, dopo un tentativo di riconciliazione durante il quale Stefania l’ha invitata a controllare l’uso di determinate parole avendo un figlio a casa. La raccomandazione della Orlando non è stata affatto gradita da Samantha che, in un momento di sfogo con Sonia Lorenzini, si è scagliata contro Stefania rivolgendole parole che hanno scatenato il web che, su Twitter, ha mandato in tendenza l’hashtag #fuoriSamantha.

IL WEB CONTRO SAMANTHA DE GRENET: “FUORI SUBITO”

Il popolo del web non perdona e su Twitter è diventato virale un video in cui, in giardino, dopo un confronto con Stefania Orlando che non ha portato alla riconciliazione, Samantha De Grenet si scaglia duramente contro Stefania Orlando. “Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi“, sono le parole pronunciate dalla De Grenet che il web non perdona e per le quali chiede un provvedimento disciplinare immediato nei confronti di Samantha. Cosa accadrà, dunque? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

SDG: “Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi” #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA