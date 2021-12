Samantha De Grenet operata al menisco/ Video in ospedale: “Anche questa è fatta!”

Giornata importante quella di oggi per Samantha De Grenet. La nota showgirl e conduttrice ha postato su Instagram un breve video in cui mostra di essere in ospedale. La vediamo inizialmente a letto, ma in forma, poi mostra il motivo del suo ‘soggiorno’ in ospedale: un ginocchio fasciato. “…e anche questa è fatta!!!”, ha annunciato la De Grenet nella didascalia che accompagna il post in questione.

Poi ha ringraziato tutti coloro che le hanno fatto sentire la loro vicinanza con un messaggio: “Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare.” Ma cosa è accaduto all’ex gieffina da costringerla ad un ricovero in ospedale?

Samantha De Grenet, cos’è accaduto? La lesione al menisco e l’operazione

È proprio Samantha De Grenet a svelare la motivazione della sua presenza in ospedale nel post che anticipa quello che la vede a letto e col ginocchio fasciato. “Domani è il giorno! Mi opero al menisco…i campi da padel dovranno aspettare un po’!”, ha quindi rivelato la showgirl. Alcuni mesi fa Samantha aveva infatti annunciato di essersi fatta male. Con un post con tanto di foto in stampelle, faceva sapere: “Dopo visita specialistica dal @dottor_stefano_lovati , risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!” L’infortunio ha infine richiesto un intervento per rimettere tutto a posto.

