Samantha De Grenet piange per il body shaming della Elia/ “Dopo ciò che ho avuto…”

Le pesanti dichiarazioni di Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip contro Samantha De Grenet hanno avuto non poche ripercussioni, in primis sulla diretta interessata. Finita la diretta del 4 gennaio, Samantha si è infatti sfogata con Stefania Orlando, lasciandosi andare alle lacrime rimuginando sulle accuse della Elia. Una su tutte: “Sei ingrassata”. Parole che hanno un peso particolare sulla De Grenet che nel 2018 è stata colpita da un tumore al seno, che ha inevitabilmente causato anche un cambiamento nel suo fisico, gonfio per i tanti medicinali presi in quei mesi. “Non tutti sanno, ma anche senza sapere quello non è una cosa bella. – ha allora dichiarato Samantha in giardino alla Orlando, in riferimento al calvario vissuto e alle parole della Elia – Se poi ci aggiungi quello diventa grave, capito? Non è bello, però conoscendo quello…“.

Samantha De Grenet scossa dagli insulti di Antonella Elia sul fisico

Samantha De Grenet, scossa dalle accuse di Antonella Elia, ha poi continuato: “Sto a fare quella che non mi faccio toccare, perché io a differenza sua non voglio andare contro su una cosa che la faccio sentire piccola così. Non ci gioco su quella cosa, perché ci sono passata, capito? – e ancora – È strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, capisci? (…) Quando tu torni a casa e non ti guardi allo specchio per mesi e mesi… Quando non ti guardi, quando non ti riconosci, non vuoi guardarti“. Ben chiaro dunque il dolore della De Grenet, che ha ricevuto molto supporto anche sui social. L’uscita della Elia non è stata affatto gradita dal pubblico del Grande Fratello Vip e potrebbe essere discussa nel corso della prossima diretta.



