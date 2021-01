Samantha de Grenet/ “Problemi a lasciarmi andare”, Maria Teresa Ruta le consiglia..

Samantha de Grenet rivela: “Ho problemi a lasciarmi andare”

Dopo la visita del figlio Brando di lunedì scorso, Samantha de Grenet continua a lamentarsi un po’ della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 perché si sente ancora un po’ sopra le righe e non immersa nei movimenti e nelle cose della casa come gli altri suoi colleghi. Della questione ha parlato proprio con quella che possiamo definire la sua “rivale”, quella che non ha preso bene il suo ingresso nel programma, Maria Teresa Ruta. Le due si sono ritrovate in giardino e mentre la bella ricciolina si lamentava un po’ per quella che è la situazione in casa, la sua collega l’ha invitata a lasciarsi andare per mettersi un po’ più in gioco rispetto a quello che ha fatto in queste prime settimane. A quel punto la showgirl ha concordato con la sua confidente alla quale ha confessato di non provare il desiderio di entrare nelle discussioni in cui non è coinvolta: “È più facile che faccia dei passi indietro. Anche nel lavoro, non sono una che sgomita. Non cerco il ruolo da protagonista”.

Maria Teresa Ruta spinge Samantha de Grenet a lasciarsi andare e fregarsene dei giudizi…

Forse proprio questo la costringerà all’angolo facendo passare avanti gli altri vipponi della casa del Grande Fratello Vip 2020 ma Maria Teresa Ruta va oltre girando il dito nella piaga e rivelando di aver notato spesso lo sforzo che fa per apparire posata e garbata e le consiglia quindi di fregarsene per andare avanti cambiando un po’ le carte in tavola. Samantha de Grenet ci riuscirà davvero? Per il momento si è limitata a consolare Adua del Vesco in crisi dopo il suo incontro con Giuliano Condorelli e a parlare di piercing con Andrea, alla fine arriverà anche un po’ di sostanza da parte sua?



