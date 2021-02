Samantha De Grenet/ “Rosalinda? Le vorrò sempre bene” ma per lei la finale… (GF Vip)

Nel corso della passata puntata del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet è rimasta letteralmente a bocca aperta in seguito al responso del televoto. Un esito per nulla scontato e che l’ha vista fino alla fine scontrarsi con Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta, entrambi molto amati. A lasciare però interdetta la showgirl di origini nobiliari è stato soprattutto il risultato finale che ha decretato la sua permanenza nella Casa e l’eliminazione a sorpresa della Ruta. Una conferma in più per Samantha che continua ad essere sempre più apprezzata per i suoi consigli materni anche da parte di chi inizialmente aveva manifestato un certo astio, come Stefania Orlando.

Tra i legami più forti creati dalla Samantha De Grenet c’è indubbiamente quello con la giovane attrice Rosalinda Cannavò, sempre più in crisi in merito al suo rapporto ormai visibilmente naufragato con il fidanzato Giuliano. La ragazza ha trovato proprio in Samantha una spalla sulla quale piangere nelle ultime ore turbolente nelle quali si è assistito ad un suo avvicinamento ad Andrea Zenga. E’ stata proprio Samantha a calmare la ragazza durante una crisi di pianto: “Perchè? Che mi hai combinato?”, ha commentato la showgirl con fare materno mentre accoglieva Rosalinda nel suo abbraccio. La Cannavò, in lacrime, si è scusata chiedendole se le volesse ancora bene: “E perchè non te ne dovrei volere?”, ha domandato, “Mi dici cosa è successo?”, chiedendole di poterla portare a letto a farla riposare.

SAMANTHA DE GRENET E LE CONFIDENZE CON GIULIA SALEMI

In precedenza Samantha De Grenet si era mostrata molto vicina anche ad un’altra giovanissima della Casa del GF Vip, Giulia Salemi, facendosi custode dei suoi sfoghi. L’influencer italo-persiana si era confidata con lei spiegandole di aver vissuto le ultime settimane non semplici durante le quali aveva provato sensazioni non particolarmente piacevoli. La De Grenet aveva compreso subito i sentimenti della giovane Vip alla quale aveva consigliato di dare il giusto peso alle discussioni che avvengono nella dimora di Cinecittà. “Una litigata, una Nomination, sono cose che non contano… per esempio il mio rapporto con Rosalinda non è cambiato, le vorrò sempre bene”, aveva detto, pur non nascondendo di essere rimasta spiazzata, come poi ha avuto modo di dimostrare anche nelle ultime ore. Sia Giulia che la stessa Samantha sanno bene di non poter affatto competere per un posto in finale e con la Salemi ha concordato con l’idea di volersi godere a pieno questi ultimi giorni di permanenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA