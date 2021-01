Samantha De Grenet/ Scontro con Antonella Elia? A rischio eliminazione dal Grande Fratello Vip

Samantha De Grenet è tra i concorrenti a rischio eliminazione in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ieri sera molti Vipponi si sono così dedicati al ricomponimento delle rispettive valigie in vista di una imminente uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini. Tra loro anche Samantha che, parlando con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si è detta quasi certa della sua uscita. “Se esco voglio vedere le tue lacrime”, ha scherzato la De Grenet parlando alla sua giovane amica attrice con la quale nel corso della sua permanenza ha molto legato. Rosalinda, di contro, è certa che non sarà lei a dover lasciare la Casa: “non puoi uscire tu, come faremo?”, ha detto malinconica. Più serena Samantha, la quale si è detta quasi felice all’idea di tornare alla sua vita di sempre sentendosi quasi come una sorta di “fatina” e credendo di aver ormai dato già tutto.

Già nei giorni scorsi la showgirl aveva manifestato qualche insofferenza confidandosi con Cecilia Capriotti e Carlotta: “Non è che mi annoio perchè non è giusto dire quello. Oltre ad essere una esperienza è anche lavoro, ed io sul lavoro non ci sputo mai!”. Samantha ha ammesso di essersi sentita spesso isolata.

SAMANTHA DE GRENET, CONFRONTO IN VISTA CON CARIMA?

Samantha De Grenet è serena all’idea di poter essere lei la concorrente predestinata all’eliminazione di questa sera. Negli ultimi giorni la showgirl ha avuto modo di riflettere a lungo sul suo percorso e crede di aver chiuso un cerchio. “Non mi ritrovo”, aveva detto, parlando con alcune inquiline più giovani e spiegando che anche per una questione anagrafica sente di aver già dato e di non sentire il bisogno di una esperienza come quella del Grande Fratello Vip, sebbene sia per lei un lavoro. Sa anche molto bene che a differenza sua c’è chi potrebbe avere più bisogno del reality per un futuro professionale, come ad esempio le stesse Dayane e Rosalinda, dunque si è detta contenta di lasciare a loro il giusto spazio.

Pur sentendosi realizzata, nel bene e nel male, e certa di aver chiuso anche dei discorsi poco piacevoli come l’ultimo scontro accesissimo avuto con Antonella Elia, per Samantha i colpi di scena potrebbero non essere ancora finiti. In questi giorni si è infatti parlato di un presunto confronto in programma con la web star Carima (CarimaDiTuttoeDiPiù) che proprio su Instagram ha postato di recente una foto con Antonella Elia. L’influencer aveva già fatto sapere di essere pronta ad un confronto con la showgirl dopo che quest’ultima avrebbe fatto bodyshaming su di lei nelle passate settimane. Prima dell’eventuale eliminazione, potremmo quindi rivivere un nuovo scontro nella Casa del GF Vip?



