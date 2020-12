Samantha De Grenet/ Scontro con Stefania Orlando, solo incomprensione?

Samantha de Grenet allo scontro con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020?

Samantha De Grenet è entrata la scorsa settimana e sta ancora rodando il terreno e studiando i ragazzi del Grande Fratello Vip 2020. Come una grande giocatrice e veterana di reality, la bella conduttrice ha deciso di entrare quieta e attenta nella casa per mettere a suo agio quelli che sono ormai i personaggi storici ma senza rinunciare ad uno studio approfondito tra domande e curiosità. La prima a tenerla d’occhio è stata Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è sfogata con i suoi amici convinta che la De Grenet sia venuta nella casa per prendere il suo posto perché lei ormai è stanca e priva di spunti in questa cruciale fase del gioco, ma è davvero così che la nuova arrivata la vede? In un primo momento ha chiarito che non ha molto apprezzato il fatto che la Ruta abbia parlato di Amedeo Goria dicendo alcune cose durante la confessione sulle molestie, e in un secondo è finita allo scontro per via di quelle che sarebbero le poche pulizie nella casa e in bagno.

Stefania Orlando non ha gradito le parole della de Grenet e attacca

Le discussioni non sono mancate nemmeno con Stefania Orlando soprattutto dopo la puntata di lunedì scorso. La scelta di Samantha de Grenet di escludere la coinquilina dalle possibili scelte per l’immunità non è piaciuta alla Orlando che ha definito la sua spiegazione un po’ curiosa e così attacca a tono: “Premesso che ognuno deve scegliere quello che vuole, se dici che vuoi dare spazio ai giovani perché sei venuta al Grande Fratello? E’ la motivazione che mi sembra curiosa”. Alla fine però le due hanno chiarito ammettendo di non essersi capite, questo aiuterà questa sera a scegliere chi nominare e chi no? Siamo sicuri che questa serata per la De Grenet non sarà facile al Grande Fratello Vip 2020.



