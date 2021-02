Samantha De Grenet squalificata dal Grande Fratello Vip?/ “Sembri autistico”. Web…

Una nuova bufera si è abbattuta sul Grande Fratello Vip 2020 quando mancano poche settimane dalla finalissima del 1° marzo. A scatenare la dura reazione del web che sta chiedendo l’applicazione di un provvedimento disciplinare immediato è stata Samantha De Grenet che, durante una conversazione in veranda con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, si è lasciata andare ad un’uscita impropria sull’autismo. I tre vipponi stavano ragionando sulle nomination e su ciò che potrebbe accadere nelle ultime puntate del reality show. Andrea Zelletta, tra i tre, è quello che ha mostrato una maggiore preparazione sulle dinamiche della finale. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato quanto accaduto nella quarta edizione del Grande Fratello Vip e, di fronte alla memoria serrata di Zelletta, la De Grenet ha commentato con una frase che ha scatenato una furiosa polemica sui social.

LA FRASE DI SAMANTHA DE GRENET SULL’AUTISMO

Dopo aver acoltato il racconto dettagliato di Andrea Zelletta, Samantha De Grenet si è lasciata andare alla seguente dichiarazione. “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, ha detto la De Grenet, riferendosi a Zelletta. Una frase che ha suscitato la durissima reazione del web che ha definito le parole di Samantha De Grenet “gravissime” chiedendo anche un provvedimento disciplinare immediato. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata piena di squalifiche. L’ultima è stata quella di Alda D’Eusanio. Cosa accadrà in questo caso? Samantha De Grenet non è in nomination. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 19 febbraio: Alfonso Signorini prenderà un provvedimento disciplinare nei suoi confronti?

“Sembri un autistico”.

A dirlo è Samantha de Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta nella casa del #GFVIP 😨

Uno scivolone che potrebbe costare caro alla concorrente a pochi giorni dalla finale.





