Samantha De Grenet, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha celebrato la bellezza del suo amore per il marito Luca Barbato.

Passano gli anni, ma Samantha De Grenet conserva ancor più che la bellezza soprattutto il suo brio con pochi eguali. Sempre sorridente, spensierata, come immune alle critiche anche quando fastidiose come nel caso del ricorso alla chirurgia estetica. Le donne di spettacolo non sono nuove a questo genere di critiche e lei, come scudo granitico, ha scelto il lasciar correre: “La storia dei ritocchini? Dicono che sono tutta rifatta, io preferisco lasciarlo credere”.

A La Volta Buona – approfittando della presenza di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo – Samantha De Grenet è invece entrata nel merito della sua recente intervista dove ha invece messo da parte futili e superficiali polemiche sui ritocchini per invece dedicarsi a temi decisamente più lieti. La conduttrice ha infatti celebrato la bellezza del suo amore per il marito Luca Barbato: “Ho fatto una bella intervista dove racconto di festeggiare i miei due matrimoni, ma con lo stesso uomo! Il terzo? Mi piacerebbe, ma forse non verrebbe nessuno!”.

Samantha De Grenet a La Volta Buona: “Mio marito mi sceglie ogni giorno”

Prosegue il racconto di Samantha De Grenet che, seppur in maniera scherzosa, forse davvero spera di festeggiare per la terza volta il matrimonio con il marito Luca Barbato. Interviene con ironia anche Caterina Balivo: “Ma lui sarebbe d’accordo?”, e ovviamente la showgirl replica con altrettanto umorismo: “Questa domanda è offensiva lo sai?”. Interviene ancora Riccardo Signoretti a La Volta Buona – diretto del settimanale Nuovo – che per avvalorare la bellezza della liaison con il marito Luca Barbato cita una frase rilasciata proprio al suo magazine. “Mio marito che è un bellissimo uomo potrebbe trovare una ragazza più giovane e bella e invece sceglie ancora me”.