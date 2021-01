Samantha De Grenet “Urtis? Padre sognava famiglia regolare”/ Choc sulle coppie gay!

Samantha de Grenet è ancora pronta a stupire il pubblico del Grande Fratello Vip 2020. In un momento storico in cui tutto crea scompiglio e sconvolge tanto da mettere in discussione anche film storici diventati cult (vedi Grease), è difficile dire frasi e confidare pensieri che non siano politicamente corretti soprattutto quando si è in un reality. Se nei giorni scorsi la conduttrice è stata accusata di violenza verbale ai danni di Stefania Orlando, questa volta ad inveire contro di lei sono coloro che la accusano di aver usato parole choc sull’omosessualità e sulle coppie gay commentando il messaggio e la questione del padre di Giacomo Urtis che avrebbe voluto un destino e un orientamento sessuale diverso per il figlio. Mentre l’uomo è stato condannato sui social a favore del chirurgo estetico, la De Grenet ha avuto modo e tempo di assolverlo scatenando così una polemica folle sui social.

Samantha De Grenet frasi choc sulle coppie gay al Grande Fratello Vip 2020

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020, Samantha de Grenet ha commentato l’incontro tra padre e figlio così al grido di: “Un uomo di quell’epoca è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare senza avere problemi”. Inutile dire che il suo aggettivo, quel regolare ripetuto più volte proprio ad indicare che forse il resto o le altre coppie non lo siano, non ha fatto altro che far gridare allo scandalo e qualcuno commenta: “Quindi per Samantha una coppia gay non è regolare. Un pensiero medievale”. Ci sarà modo di parlare delle sue esternazioni?



