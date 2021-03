Samantha De Grenet Vs Antonella Elia/ “Dopo il GF VIP non ci guardiamo e salutiamo!”

Prima intervista televisiva di Samantha De Grenet dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. È Barbara D’Urso a ospitarla a Pomeriggio 5 dove l’ex gieffina racconta cos’è accaduto al suo rientro a casa, dove ad accoglierla c’è stato in primis suo figlio: “Brando è stato un fiume in piena di parole d’amore, baci, abbracci… Una cosa meravigliosa.”

Una grande emozione, dunque, per Samantha che ha poi raccontato alla conduttrice che la permanenza nella Casa, almeno nella parte iniziale, non è stata semplice: “Quando sono entrata nella Casa del Grande Fratello ho pensato di entrare in un luogo dove l’accoglienza sarebbe stata buona da parte di tutti, invece non è stato così. All’inizio vengo pungolata su varie cose, fino a quando poi è scattato lo scontro in cucina con Stefania Orlando.”

Samantha De Grenet e Antonella Elia, scontri anche dopo il Grande Fratello Vip

Ma cos’è accaduto invece tra Samantha De Grenet e Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip? “Io e Antonella non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e non ci guardiamo neanche. – ha confessato l’ex gieffina a Pomeriggio 5, per poi chiarire – Non ho affatto intenzione di farlo. Credo che quello che è accaduto in Tv è stato piuttosto grave, ma a parte il tumore non si attaccano le persone così in modo gratuito. Incontrarla e chiarirci? No, assolutamente.” D’altronde la De Grenet proprio non ha perdonato gli attacchi lanciati a lei al Grande Fratello: “Io capisco il ruolo di Antonella, però credo che lì si sia proprio andato oltre e dopo, quando ha potuto recuperare la cosa, non lo ha fatto!”



