Samantha De Grenet: “Wilma Goich che ama Daniele? La nonna che sta col nipote”/ “Non si può fare!”

Samantha De Grenet a Pomeriggio 5: “Wilma Goich ama Daniele Dal Moro? Nonna e nipote, 45 anni di differenza, non si può fare!”

L’amore di Wilma Goich nato nella Casa del Grande Fratello Vip per Daniele Dal Moro scatena discussioni anche nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso manda in onda le immagini del bacio che c’è stato tra i due in confessionale e le dichiarazioni d’amore che la cantante ha fatto nei confronti del ragazzo. Gesti che in studio fanno storcere il naso a Samantha De Grenet che reputa questo ‘amore’ non bello da vedere.

“Uno può amare chi vuole – premette la De Grenet in diretta su Canale 5 – però siete d’accordo con me che dal di fuori vedere una donna come Wilma insieme a un ragazzino come Daniele con 45 anni di differenza d’età non è proprio una coppia ben assortita?” E continua: “E forse è chiaro che non sia proprio amore? Non mi piace, è la nonna che sta col nipote, non si può fare, dai! Ora questa sarà una roba finta, farlocca, però dai…”

Samantha De Grenet: “Coppie con grande differenza d’età? È per soldi”

Non tutti si dicono d’accordo con lei a Pomeriggio 5; la stessa Barbara D’Urso fa notare che a 18 anni “mi sono innamorata di un uomo che aveva 20 anni più di me!” La replica della De Grenet è però immediata: “Una cosa sono 20 anni, un’altra 45!” D’altronde la conduttrice e showgirl è convinta che quasi tutti questi casi di amore con grandissima differenza d’età siano legati alla ricchezza: “Per l’esperienza che ho io, il 99,9% delle coppie con tantissimi anni di differenza è perché uno o l’altro sono molto benestanti! La ragazza di 25 anni altrimenti non si mette con l’ottantenne!” tuona infine Samantha.

