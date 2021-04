Samantha e Ilaria De Grenet/ “Non ci siamo parlate per 7 mesi ma nella malattia…”

Samantha e Ilaria De Grenet: le due sorelle sono state oggi ospiti di Domenica Live. Samantha De Grenet, showgirl, modella, presentatrice ed ex gieffina. A lei è stato dedicato un primo filmato di rito nel corso del salotto domenicale di Barbara d’Urso. Con la sorella Ilaria i rapporti si erano interrotti per alcuni mesi ma oggi sono più unite che mai. “Non ci siamo comprese e quindi mentre da una parte aspettavo che lei capisse il mio stato d’animo, lei dall’altra non capiva e ci siamo allontanate”, ha raccontato Samantha. Le due sorelle sono convinte di aver fatto insieme il primo passo. Ilaria ha spiegato: “Io avevo organizzato una cosa per Natale, lei è venuta e ci siamo abbracciate subito”. Le due si sono ritrovate e solo parlandosi si sono comprese. “L’argomento della lite è stata una situazione in cui non sono state bene alcune persone nella nostra famiglia e io mi sono sentita un po’ persa, lei non l’ha capito ed io gliene ho fatta una colpa”, ha spiegato Samantha.

Quando però l’ex gieffina è stata male a causa di un tumore, la sorella Ilaria era ovviamente presente. “Mi ricorderò sempre che ero in casa e mi arriva una sua telefonata”, ha raccontato Ilaria, “E mi è cascato il mondo addosso”. Però Ilaria ha preso subito in mano la situazione ed ha chiamato tutti i medici migliori che potessero aiutarla.

SAMANTHA E ILARIA DE GRENET A DOMENICA LIVE

C’è anche spazio per le emozioni: un bellissimo messaggio da parte di Brando, il figlio di Samantha De Grenet che ha mandato i suoi saluti ad entrambe le sorelle. E così anche Andrea, figlia 18enne di Ilaria. “Sono cresciuti come fratello e sorella, si amano e litigano tanto”, ha spiegato la showgirl. Sull’attuale compagno di Ilaria, Samantha ha riservato solo parole di grande stima ed affetto: “E’ dolce, cucina, e adora Andrea!”. La showgirl è poi tornata anche su quanto accaduto in queste ore rispetto alle sue dichiarazioni su Stefania Orlando, della quale al settimanale Mio avrebbe detto: “Non so chi sia”. A Domenica Live ha replicato e smentito: “Non l’ho mai detta questa cosa. Quando mi è stato chiesto ho detto solo che per me il Grande Fratello è finito. Io so chi è Stefania Orlando, la reputo una donna intelligente e in gamba. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo dette, fuori ci siamo promesse che andremo a mangiarci a Fregene a mangiare il pesce insieme ai rispettivi compagni”.

