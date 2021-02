Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne/ “Sono curvy” e attacca Angela Nasti

Si chiama Samantha ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Il mistero è stato sciolto nel corso della nuova registrazione, in corso oggi 10 febbraio, dopo giorni di attesa e curiosità alle stelle. Samantha ha 30 anni, è una ragazza acqua e sapone e si definisce ‘orgogliosamente curvy‘. “Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa. Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva. Se accendi la tv vedi Belen, vedi Angela Nasti”, ammette subito nel corso del suo provino. Originaria di Sapri, in provincia di Salerno, Samantha si è focalizzata proprio sulla fisicità, ammettendo che: “Da sempre mi sono sentita diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina o correre sul prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa.”

Samantha e la frecciatina ad Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne

Samantha è cresciuta “in una normalissima famiglia del Sud, fatta di alti e bassi, principi, severità e pasta asciutta” ha raccontato nel suo video di presentazione. Ha inoltre rivelato che a 15 anni pesava 90 kili: “Li camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni più grandi. Io quei kg li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede”. Un carattere molto schietto quello di Samantha, a tal punto da lanciare sin da subito una stoccata proprio ad Angela Nasti, citata all’inizio. “Io ho il dente avvelenato [con Uomini e Donne] per Angela Nasti. – ha esordito, concludendo – Accendo la tv e vedo come tronista… Angela Nasti. Oggettivamente, una fregna epica, ma la sue esterne erano “Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi””.



