SAMANTHA E LUCA “TROPPO TIRCHI”/ Il baratto con Francesco Totti a C’è posta per te!

Così come Luca, anche Samantha, una volta arrivata in studio, è restia a dare in regalo le cose alle quali è affezionata. Tuttavia tutto cambia quando, a C’è posta per te, si ritrovano di fronte a Francesco Totti. Luca sbarra gli occhi sorpreso, Samantha è pronta ad aprire la busta e dargli 100 baci per i suoi regali. “Samantha sono pronta a regalarti questo cellulare, il profumo Chanel, che è il tuo preferito”. Poi tocca a Luca. Francesco è pronto a regalargli un tablet ma il ragazzo lo rifiuta “Io ho già il mio Francé, e ci tengo”. Ma è quando mostra l’album Panini che gli occhi di Luca si illuminano “Ok Franci, faccio il bravo!” e sorride. Tra le due parti ha il via un vero e proprio baratto che diverte moltissimo il pubblico in studio. Poi Totti saluta e abbraccia entrambi io ragazzi.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Luca e Samantha, sorpresa da Francesco Totti a C’è posta per te

Ha inizio la nuova puntata di C’è Posta per te, come di consueto, con un regalo. Maria De Filippi ospita in studio Francesco Totti che è la sorpresa che Gianfranco e Ines vogliono fare a due ragazzi. Gianfranco è infatti lo zio di Samantha, mentre Ines è la collega di una signora che si chiama Luca che è la mamma di Luca. Samantha e Luca sono due ragazzi con la sindrome di down e oggi sono chiamati a C’è Posta per Te non solo per una sorpresa ma perché sono “molto tirchi”, svela Maria De Filippi. Ci sono delle cose alle quali nessuno dei due vuole fare a meno, per nessuna ragione. “Hanno la fissa per alcuni oggetti e sono accomunati dalla grande passione per la Roma”, racconta ancora la conduttrice.

Luca “troppo tirchio”: la richiesta di Ines a C’è Posta per te

La posta è stata consegnata alle mamme dei due ragazzi, Rosella e Roberta, e al loro fianco ci sono proprio loro: Samantha e Luca. Il primo ad arrivare è proprio Luca, dunque è Ines che inizia a parlare: “Ciao Luca, sono contenta che hai accompagnato mamma. Io ho notato che lei ti vizia troppo”. In studio arrivano gli oggetti ai quali lui è più affezionato “Se ne deve liberare”, dichiara Ines. E via con una sfilza di oggetti da tifoso della Roma ai quali però rifiuta categoricamente di rinunciare. “Non posso ci tengo” ammette Luca, che arriva anche a commuoversi. Come si comporterà invece Samantha di fronte alle stesse richieste fatte a Luca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA