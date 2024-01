Samantha Fox finisce in carcere/ Ubriaca provoca una rissa a bordo di un aereo: “Sono dispiaciuta”

Samantha Fox arrestata dopo una rissa: ecco cosa è successo

Samantha Fox, lo scorso venerdì, ha passato una notte in cella per poi essere rilasciata su cauzione in seguito a una rissa da lei scatenata a bordo di un volo della British Airways. L’icona attrice e cantante anni’80 era presso un volo in partenza a Heathrow, Londra, e si sarebbe scagliata contro un altro passeggero.

Fiordaliso attacca Beatrice/ "Lei vuole Vittorio sempre tutto per sé, non glielo puoi toccare"

Come riporta il tabloid inglese The Sun, i passeggerei sono stati fatti scendere per poi riprendere il volo il giorno dopo. La polizia sarebbe intervenuta per placare l’attrice che era visibilmente ubriaca. Fox ha passato, dunque, una notte in carcere per poi essere rilasciata il giorno dopo. Sull’accaduto l’iconica cantante si è detta “profondamente dispiaciuta per i disagi creati“. Non rimane che attendere ulteriori dichiarazioni da parte del volto televisivo.

Paris Hilton choc: "A 13 anni sono stata molestata sessualmente"/ "Il bacio del professore pedofilo"

Samantha Fox il dolore per la morte della sorella

Fox, lo scorso anno, ha subito un grave lutto: muore la sorella Vanessa a causa di un infarto a soli 50 anni. Come riferiva il tabloid inglese Mail, la cantante è profondamente devastata rispetto alla scomparsa della sorella alla quale era davvero molto legata.

Fox è rimasta accanto alla sorella fino all’ultimo momento e dopo la scomparsa prematura di Vanessa, le fonti riferiscono come l’attrice sia stata fuori di sé. Nonostante i medici del St Bartholomew’s Hospital le abbiano tentate tutte per salvare la paziente, non hanno potuto fare nulla.L’agente di Samantha Fox ha fatto sapere che: “Sam desidera ringraziare i meravigliosi medici e infermieri per la loro cura e il loro supporto. Sam e la sua famiglia chiedono rispettosamente privacy in questo momento difficile“.

Marco Maddaloni pronto a lasciare il Grande Fratello 2024?/ Frasi non lasciano dubbi: "Resto 10 giorni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA