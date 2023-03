Samantha Fox, morta la sorella Vanessa: aveva 50 anni/ L’ex modella “Devastata”

La sorella di Samantha Fox, modella glamour molto in voga negli anni ’80 e ’90, è morta nella giornata di sabato scorso a soli 50 anni. Come riferisce il tabloid inglese Mail tramite il sito officiale, Sam Fox si è detta devastata dalla scomparsa di Vanessa, madre di quattro figli e morta dopo che nove giorni prima era caduta in casa a seguito di un attacco cardiaco, un infarto. Samantha Fox, 56 anni, è rimasta accanto alla sorella ogni giorno in quest’ultimo periodo, fino al tragico epilogo che l’ha lasciata “fuori di se”, riferisce ancora il quotidiano d’oltre Manica.

Vanessa era stata portata d’urgenza presso il St Bartholomew’s Hospital di Londra, dove era stata messa in coma indotto: i medici le hanno tentate tutte per salvarle ma alla fine la 50enne è deceduta. L’agente di Samantha Fox ha fatto sapere che: “Sam desidera ringraziare i meravigliosi medici e infermieri per la loro cura e il loro supporto. Sam e la sua famiglia chiedono rispettosamente privacy in questo momento difficile”.

SAMANTHA FOX E LA TRAGICA SCOMPARSA DELL’EX COMPAGNA

Samantha Fox e Vanessa avevano uno stretto legame, e il decesso è giunto a meno di 10 anni di distanza da un altro tragico evento per la vita dell’ex modella, la morte della ex-compagna Myra Stratton, avvenuta nel 2015 a seguito di un cancro. Soltanto lo scorso mese l’artista si era espressa sulla vicenda, dicendo che “non voleva mostrare alla gente” che fosse in un “posto triste” dopo la morte. L’ex modella e cantante aveva poi spiegato di aver lottato con la “finzione” di essere felice e “non ha potuto scrivere canzoni” per due anni.

Due anni dopo Samantha Fox aveva ritrovato l’amore grazie all’arrivo della sua attuale moglie, la 50enne Linda Olsen, un passaggio fondamentale per la sua vita che le ha permesso di poter tornare a scrivere canzoni. “Quando la mia ex partner è morta, ero stata con lei per 16 anni ed è molto, molto tempo”, ha dichiarato in occasione degli ICON Awards di venerdì scorso, evento a sostegno di Prost8, ente benefico per il cancro alla prostata.











