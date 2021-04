Samantha Markle Vs la sorella Meghan “Vorrebbe essere Lady Diana”/ “La studiava e…”

Meghan Markle ancora una volta sotto attacco. La moglie del principe Harry è finita nuovamente nel mirino della sorella Samantha, che ricordiamo essere legate in quanto hanno lo stesso padre (Thomas Markle). Lo ha già fatto in un libro e in varie interviste nelle quali, pur attaccandola pesantemente per i suoi comportamenti, ha sottolineato il desiderio di poter avere ancora un rapporto civile con lei. Adesso, come scritto da 20.minutos.es e riportato da Il Fatto Quotidiano, Samantha è stata ospite della trasmissione spagnola El Programa de AR ed è in questa occasione che ha definito la sorellastra con tre aggettivi molto forti: “Immatura, narcisista e ingrata“. Ma non è tutto perché la donna è andata a toccare un altro elemento delicato, richiamando in causa Lady Diana.

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: sfida tra Martina e Serena

Samantha Markle attacca Meghan: “Ossessionata da Lady Diana”

Richiamando il ricordo della madre di suo marito Harry, Samantha Markle ha dichiarato che Meghan sarebbe sempre stata addirittura “ossessionata” da lei, tanto da studiarne l’abbigliamento in modo da poter essere come lei. “Era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei”, ha dichiarato la donna. Inoltre alla conduttrice del programma Marta Riesco, Samantha ha ribadito di non aver affatto apprezzato quelle che sono state le dichiarazioni da lei rilasciate nel corso dell’intervista con Oprah Winfrey: “Ha detto che con me non ha mai vissuto belle esperienze degne di nota, ma in realtà non mi ha mai conosciuto davvero”.

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, lite con Nicola a Uomini e Donne/ "Hai preso per cu*o..."Isabella rivale di Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ Dal bacio con Biagio a Riccardo..

© RIPRODUZIONE RISERVATA