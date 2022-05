Samantha Migliore/ Avvocato Pizzi: “Il suo smartphone ci dirà molte cose”

La morte di Samantha Migliore è tornata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 4 maggio 2022. In primis, l’inviata Roberta Spinelli ha raccolto la testimonianza di due amiche della 35enne di Maranello, Lorena e Vanessa, che hanno commentato: “Samantha e Antonio tenevano molto al loro matrimonio. Nonostante la nebbia, quando si sono scambiati le promesse nuziali è stata una cosa bellissima, erano veramente felici. Dispiace davvero tanto, era solare, una brava ragazza. Anche Antonio è un gran bravo ragazzo… Samantha mi aveva anche fatto vedere l’abito da sposa. Non se lo meritava, era una brava persona”.

SAMANTHA MIGLIORE, L'AVVOCATO DANIELE PIZZI: "IL CELLULARE DI PAMELA ANDRESS NON È MAI STATO INDIVIDUATO"

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, è intervenuto brevemente Daniele Pizzi, l’avvocato scelto dal marito di Samantha Migliore, Antonio Bevilacqua, il quale ha fornito un celere aggiornamento sull’attività di indagine attualmente in corso: “Stiamo cercando innanzitutto di svolgere gli accertamenti fondamentali sui dispositivi informatici. Samantha e Pamela si saranno in qualche modo accordate per fare questo intervento… Il telefonino di Samantha potrà raccontare molte cose. Fortunatamente è stato sequestrato ed è al sicuro, mentre lo smartphone di Pamela non è mai stato individuato e questo ritengo sia sintomatico di un atteggiamento di chi aveva qualcosa da nascondere”.

