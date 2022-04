Samantha Migliore, avvocato Pizzi: “Trovata siringa in casa”/ “Pamela Andress…”

Sulla morte di Samantha Migliore, la 35enne del Modenese che ha perso la vita a seguito di un ritocco al seno a domicilio fatto, stando a quanto dichiarato dal marito, Antonio Bevilacqua, dalla “finta estetista” Pamela Andress, ha parlato ai microfoni de “La Vita in Diretta” (Rai 1) l’avvocato Daniele Pizzi: “Ho ricevuto l’incarico ieri da parte di Antonio e stiamo lavorando per capire cosa sia successo. La sua versione dei fatti la conosciamo bene, ma sappiamo anche che Pamela dà un’altra versione. Il sopralluogo odierno è stato fatto per inquadrare i luoghi e gli elementi utili. Antonio ci ha chiesto di scendere direttamente in campo per collaborare”.

“Ingiusto che Pamela sia libera”/ Cognata Samantha Migliore: “Suo marito non voleva”

In casa di Samantha Migliore è stata ritrovata una siringa e ora diventa fondamentale capire quale sia il liquido contenuto al suo interno: “Il silicone è un trattamento categoricamente vietato e illecito nel nostro Paese – ha spiegato il legale difensore –. Antonio ci ha indicato le possibili vie di arrivo e di allontanamento di Pamela. Bisogna capire se sia andata via dall’appartamento prima o dopo l’arrivo dell’ambulanza. Sarebbe la prova dell’omissione di soccorso”.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin: "Claudio Sterpin sta infangando Lily"

SAMANTHA MIGLIORE, PARLA L’AVVOCATO PIZZI: “PAMELA ANDRESS PER SAMANTHA NON ERA UNA SCONOSCIUTA”

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, è emerso da parte dell’avvocato Daniele Pizzi che “tutti gli elementi ricavati fino a questo momento depongono per ritenere che questa condotta di Pamela Andress fosse reiterata nel tempo e avesse altre volte fatto questi interventi”. Peraltro, Pamela per Samantha Migliore non era una sconosciuta e pare che si conoscessero per un precedente intervento di analoga natura. Un ritocco, sempre al seno, effettuato un paio d’anni fa, sembra con modalità analoghe.

Samantha Migliore, morta dopo trattamento al seno/ Giovedì mattina l'autopsia

Antonio, marito di Samantha Migliore, è ancora scosso da questa vicenda: “La parola che posso dire e confermare è ‘giustizia’ e basta. Mia moglie mi chiedeva aiuto, poi ad un tratto è crollata e ho capito che la sua vita non c’era più. Ho chiamato il 118, i soccorritori nemmeno trovavano la vena nel braccio e nel collo. Nel frattempo, Pamela si era dileguata. Quando i soccorsi sono arrivati, io ho chiamato Pamela Andress al telefonino, ma lei non ha risposto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA