Samantha Migliore/ Chirurgo Malatesta: “Non sono il maestro di Pamela Andress!”

A “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 2 maggio 2022, sono state mostrate le tristi immagini del funerale di Samantha Migliore, la 35enne di Maranello morta dopo un ritocco al seno effettuato a domicilio per mano di una finta estetista, di nome Pamela Andress. Proprio quest’ultima aveva diffuso un video in passato in compagnia del chirurgo estetico Francesco Malatesta, di Montevarchi, nel quale asseriva: “Questo chirurgo insegna a Pamela Andress da più di 10 anni”. Può avere dunque avuto un ruolo in questa triste vicenda? La risposta è stata fornita dal diretto interessato.

SAMANTHA MIGLIORE, IL CHIRURGO FRANCESCO MALATESTA: “ERA UNA PERSONA SIMPATICA, ADESSO MI SENTO SFRUTTATO DA LEI”

Proprio su Rai Uno, a proposito del caso Samantha Migliore, il dottor Malatesta ha asserito con forza: “Non sono il maestro di Pamela Andress. La conoscevo come mia paziente, era una persona simpatica. Su tutto il resto alzo le mani. Non abbiamo mai approfondito nessun argomento, se non quelli suoi personali. Non ha mai parlato di silicone con me. Mi dispiace, pensavo di conoscere una persona diversa. Non voglio parlare male di lei, ma non posso negare di sentirmi un po’ sfruttato”.

