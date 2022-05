Samantha Migliore, il marito Antonio: “Vado in Germania”/ “Lavorerò là per i ragazzi”

Si sono tenuti lunedì 2 maggio 2022 i funerali di Samantha Migliore, la 35enne di Maranello morta dopo un ritocco al seno effettuato a domicilio da una finta estetista, di nome Pamela Andress. A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, il marito della vittima, Antonio Bevilacqua, ha dichiarato: “Non mi risulta che io conoscessi Pamela e dovessi sottopormi a un intervento agli zigomi. Pamela è andata via di sua volontà quando Samantha stava male”.

Sebastiano Visintin: "Claudio Sterpin mi ha ferito"/ "Nessun rispetto per sua moglie"

Archiviate tale precisazioni, il marito di Samantha Migliore ha aggiunto: “Nessuno dividerà mai me e Samantha, nessuno. Io devo continuare la vita, come se Samantha fosse vicino a me. I ragazzi? Li amo, sono la mia famiglia, ci sarò sempre per loro. Oggi mia moglie non c’è più, farò di tutto per i bambini, anche se ho preso una decisione di andare all’estero a lavorare. I servizi sociali non li hanno affidati a me, perché stavamo assieme solo da otto mesi e hanno detto che è un lasso di tempo troppo ridotto. Sto partendo per la Germania: è un dolore fortissimo, io voglio la felicità dei ragazzi, ci sarò sempre per loro e lavorerò per loro, che rimangono la mia unica famiglia”.

Padre gli toglie cellulare e pc, 15enne si spara in testa/ Caserta: è in fin di vita

SAMANTHA MIGLIORE, L’AVVOCATO DANIELE PIZZI: “DOBBIAMO CAPIRE IL CANALE DI APPROVVIGIONAMENTO DI QUESTI MATERIALI DA PARTE DI PAMELA ANDRESS”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, l’avvocato Daniele Pizzi, legale difensore del marito di Samantha Migliore, ha asserito: “Si sta cercando quale sia stato il canale di approvvigionamento di questi materiali da parte di Pamela Andress. Il fatto che lei fosse avvezza a queste pratiche pare ormai assodato”.

Inoltre, “sul telefonino di Samantha occorre fare degli accertamenti. Pamela si è disfatta del suo telefonino, lo ha probabilmente distrutto quando ha saputo l’accaduto. Bisogna capire anche come Pamela sia stata contatta da Samantha e quale tipo di accordo, anche dal punto di vista economico, ci fosse tra di loro, cristallizzando il tutto in vista di un processo che ci sarà e penso neanche troppo in là nel tempo”.

"Alice Scagni agonizzante dopo le coltellate"/ Il vicino "Respirava a fatica e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA