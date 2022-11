Samantha Migliore, marito Antonio Bevilacqua “Voglio giustizia”/ “Pamela Andress…”

Antonio Bevilacqua, il marito di Samantha Migliore, la donna morta durante un ritocco al seno effettuato presso la propria abitazione da parte di una finta estetista (Pamela Andress, ndr), è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022. L’uomo ha rivelato in prima battuta di non essere al corrente “dell’amicizia tra mia moglie e questa persona. Ero all’oscuro di questa cosa. Quando Samantha è stata male, io ero in casa e mi ero accorto della presenza della Andress. L’ho vista con una tanica e una borsa, è andata in cameretta al piano di sopra e ha fatto l’iniezione di silicone“.

L’ambulanza, ha sottolineato il consorte di Samantha Migliore, “l’abbiamo chiamata dopo 5-6 minuti: i primi soccorsi volevano capire cosa le fosse stato iniettato e io chiesi subito al figlio di Samantha di domandare alla donna la sostanza inoculata. Lei però era irraggiungibile al telefono, era andata via di casa quando aveva visto che mia moglie si era accasciata a terra”.

SAMANTHA MIGLIORE, PARLA L’AVVOCATO DANIELE PIZZI: “NON È STATO ANTONIO AD ALLONTANARE PAMELA ANDRESS DALLA SUA ABITAZIONE”

Nel prosieguo dell’intervento in studio di Antonio Bevilacqua, il marito di Samantha Migliore, l’avvocato difensore Daniele Pizzi ha affermato: “Non è stato Antonio ad allontanare Pamela Andress di casa, perché in sede di indagini difensive, acquisendo il telefono cellulare di Samantha Migliore, sono stati trovati degli sms nella chat WhatsApp con lei in cui le viene chiesto cosa abbia iniettato nel corpo di Samantha”.

Il coniuge, inoltre, rispondendo a quanto raccontato da Pamela Andress agli inquirenti (“È stato il marito a cacciarmi di casa”), ha asserito: “Non penso di essere una persona così stupida da averla buttata fuori di casa, mentre mia moglie moriva tra le mie braccia. Voglio solo giustizia per Samantha e i suoi bambini”.

