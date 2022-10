Samantha Migliore, marito “Voglio giustizia per lei”/ “Volevo affidamento figli ma…”

Il caso di Samantha Migliore a I Fatti Vostri, la donna morta dopo iniezioni di silicone al seno effettuate dalla trans Pamela Andress. Il marito Tony Bevilacqua era presente negli studi: “Voglio giustizia per Samantha, andrò avanti fino in fondo”, ha vissuto. “Io ho lasciato la Germania e il mio lavoro per sposare Samantha e i bambini a Maranello. Abbiamo fatto percorso con Samantha, realizzandoci e sposandoci, dare felicità alla nostra famiglia, è stato un amore grandissimo”. Sul giorno delle famose iniezioni: “Ricordo che stavo preparando il pranzo ai bimbi più grandi che stavano uscendo da scuola. Samantha si trovava nella camera della bimba per fare l’intervento e io entravo ed uscivo per controllarla”.

“Ad un certo punto è arrivata questa persona (Pamela Andress ndr), ho visto questa tanica che aveva in mano in cui c’era silicone avvolta in un cellophane. Ad un certo punto Pamela mi ha chiesto di aiutarla tagliando una bottiglia. Ho visto tantissime siringhe, mi sono spaventato, e dissi a mia moglie di non farlo, non ero convinto, ma lei voleva farlo”. E ancora: “Ho cercato di fermarla, io continuavo a controllarla poi ad un tratto si è sentita male, ho chiesto a Pamela cosa avesse fatto e mi ha detto un’anestesia e poi non si è capito più niente”. Come aveva conosciuto questa transessuale? “No so, forse tramite un’amica, lei quel giorno era felicissima”.

SAMANTHA MIGLIORE, IL MARITO TONY BEVILACQUA: “NON RIUSCIVA A MUOVERE LA BOCCA”

Di nuovo sull’intervento: “Mi ha chiesto l’acqua ma non riusciva a bere perchè tossiva, stava male, aveva la bocca chiusa, non riusciva ad aprirla. Pamela non ha cercato di aiutare mia moglie, mentre io stavo al telefono con il 118, e in pochi secondi è sparita portando via tutto tranne una siringa. Volevo 1.200/1.300 euro per questo intervento”, ha proseguito il marito che poi ha aggiunto: “Avevo chiesto l’affidamento, ho cercato in tutti i modi ma non me l’han dato, ora non li sento più”.

L’avvocato della famiglia di Samantha Migliore, Daniele Pizzi, ha aggiunto: “L’autopsia ha accertato che Samantha è morta in conseguenza di silicone liquido che è entrato in circolo nel sangue. E’ accusata anche di omissione di soccorso perchè è andata via. Risulta che abbia svolti trattamenti di questo tipo su altre persone, lo ha dichiarato lei stessa”. Tony Bevilacqua ha concluso: “E’ stata una donna splendida per me”, visibilmente emozionato.











