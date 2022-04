Samantha Migliore, morta dopo iniezione al seno/ Marito Antonio: “Urlava dal dolore”

Il caso di Samantha Migliore, la 35enne morta in seguito a un tentativo di ritocco del seno in casa da parte di una donna che sembrerebbe essere una finta estetista, è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 25 aprile 2022.

AUGURI BUON 25 APRILE, FRASI FESTA DELLA LIBERAZIONE/ “La libertà da difendere”

Come raccontato dall’inviata Roberta Spinelli, i medici del 118 che hanno tentato di rianimare Samantha per oltre un’ora, hanno chiesto cosa fosse stato iniettato a Samantha Migliore: “Se la (finta?) estetista – tale Pamela Andress – fosse stata lì, anziché fuggire, avrebbe potuto rispondere e forse Samantha si sarebbe potuta salvare. Dalla casa era sparita anche tutta l’attrezzatura, incluse le siringhe e le vaschette di alluminio. Nell’abitazione, in quel momento, c’erano anche i due figli maggiori e, peraltro, non è la prima volta che questa Pamela sottoponeva persone a trattamenti al seno o ai glutei. C’è chi ha confermato che Pamela già da oltre 8 anni andava di casa in casa a fare trattamenti del genere. Prendeva più di 1.000 euro a intervento, ma nella vita di tutti i giorni è un’organizzatrice di eventi e una stilista, non un’estetista”.

Bollettino coronavirus Italia 25 aprile/ Ministero Salute: ricoveri giù, 1,2 mln casi

SAMANTHA MIGLIORE, MORTA DOPO INIEZIONE AL SENO. IL MARITO: “QUANDO SONO ARRIVATI I SOCCORSI, LEI NON C’ERA GIÀ PIÙ”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, ha preso brevemente la parola il marito di Samantha Migliore, il signor Antonio, comprensibilmente sotto choc per l’accaduto: “Le avevo chiesto di non fare questo intervento, ma non sono riuscito a farla desistere. Mia moglie è morta tra le mie braccia, urlava dal dolore. Quando sono arrivati i soccorsi lei già non c’era più. Io ho le prove che l’estetista non era presente nella casa all’arrivo dei dottori. Lei se n’è andata dopo 3-4 minuti che si era resa conto che Samantha stava male e non apriva bocca”.

"Vivo in un garage umido e ho il cancro"/ Bruno, sorpresa in tv: riceve una casa

Lorena e Lucia, amiche di Samantha Migliore, hanno affermato che non c’era alcun rapporto di amicizia antecedente tra lei e Pamela Andress: “Sapevamo che Samantha già in passato si era sottoposta a ritocchi del genere. Due o tre anni fa aveva fatto un’iniezione al seno e qualche giorno fa è risuccesso. Nessuno conosceva questa Pamela, non è assolutamente vero che lei fosse una sua amica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA