Samantha Migliore, morta dopo trattamento al seno/ Giovedì mattina l’autopsia

A “Storie Italiane” si è parlato nuovamente del caso di Samantha Migliore, la donna 35enne morta dopo un ritocco al seno a domicilio. Nel corso della trasmissione di Eleonora Daniele sono emersi dettagli importanti, fondamentali ai fini investigativi. Come ha riferito l’inviata di Rai Uno Roberta Spinelli, il pm di Modena ha nominato il dottor Gatto come consulente medico legale che effettuerà l’autopsia nella mattinata di giovedì 28 aprile 2022 sul corpo della donna.

Claudio Sterpin: "Liliana Resinovich non si è suicidata"/ "Ci vedevamo più volte..."

Peraltro, “pare che non sia solo una persona a dichiarare che la finta estetista Pamela Andress effettuasse questi trattamenti estetici da anni e si sarebbe altresì arrivati alla persona che avrebbe messo in contatto Samantha Migliore con Pamela e che a fine marzo avrebbe fatto un ottimo trattamento con lei. Ci sono in corso delle indagini e va detto che rimangono domande che devono trovare risposte. Se Pamela Andress, come ha detto il marito di Samantha, Antonio, fosse rimasta nell’abitazione all’arrivo dei sanitari, avrebbe dato loro risposte sulle sostanze usate e forse avrebbe potuto salvarle la vita. Inoltre, Pamela, non ha effettuato alcuna chiamata alla famiglia di Samantha Migliore per sapere come stesse”.

Omicidio Anselmo Campa/ Parla il fratello del killer: “L'ho spinto io a confessare”

SAMANTHA MIGLIORE, IL MARITO ANTONIO: “PRESTO TORNERÒ AL LAVORO, MA PRIMA DI CHIUDERE QUESTA STORIA VOGLIO ASPETTARE L’AUTOPSIA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il marito di Samantha Migliore, Antonio, ha dichiarato quanto segue: “Non riesco a cancellare quell’immagine di mia moglie dalla mia testa. Voglio ripartire da zero. Presto andrò al lavoro, ho parlato pochi minuti fa con il mio responsabile. Iniziamo la vita… Io voglio aspettare l’autopsia e chiudere questa storia per pensare ad altre cose. Lavoro, casa, figli”.

Per quanto concerne gli esiti dell’autopsia su Samantha Migliore servirà attendere un paio di mesi, proprio perché sono previsti accertamenti tossicologici importanti. Occorrerà tempo, dunque, per conoscere la verità e consentire alla vittima di avere giustizia.

Davide Garzia uccide madre a calci e taglia i capelli/ Sindaco "Fabiola era felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA