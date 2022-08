Samantha Togni e il marito Mario Russo: “Amore nato su un treno”/ “Il nostro segreto? Rispetto e leggerezza”

Samantha Togni e il marito Mario Russo a Estate in diretta: “Ecco com’è nato il nostro amore”

Samantha Togni e il marito Mario Russo si sono raccontati in un’intervista rilasciata a Roberta Capua nel corso della nuova puntata di Estate in diretta. I due sono innamoratissimi e su Rai 1 hanno raccontato i dettagli del loro primo incontro, bastato per far scoccare la scintilla: “La nostra storia d’amore è nata su un treno in maniera del tutto casuale. – ha esordito il marito, chiarendo che – Io ho vissuto molto all’estero e non la conoscevo perché non guardavo la TV italiana.”

Per lui è stato un colpo di fulmine: “Ero sul treno, ho visto entrare questa bellissima donna e ho sperato che si sedesse al mio fianco. Lei però scelse un altro posto però visto che non era il suo fu costretta ad alzarsi e arrivò proprio dov’ero seduta io. Io allora mi sono giocato tutte le mie carte.” “In 7 mesi ci siamo sposati, ha giocato davvero bene le sue carte.”, ha allora risposto, scherzando, Samantha.

Samantha Togni e il marito Mario Russo: dalla famiglia allargata a Fabrizio Frizzi fino a Ballando con le stelle

Quella di Samantha Togni e il marito Mario Russo è una famiglia allargata, avendo entrambi già figli da altre relazioni. Raccontano però di essere riusciti a trovare un equilibrio: “Quando stiamo insieme stiamo molto bene, il segreto è non forzare le cose, avere rispetto quando si entra nella vita dei ragazzi.” Specchio di una relazione solida: “Il segreto del nostro amore? La leggerezza del quotidiano, non prendersi mai sul serio e divertirsi senza mai dimenticare i sentimenti, i valori e il rispetto.” ha infatti sottolineato Mario.

Non è mancata una battuta della Togni sulla sua lunga avventura a Ballando con le stelle: “Ballando con le stelle mi ha lasciato un grande segno, ci sono cresciuta perché avevo 23 anni quando ho iniziato questo percorso ed è un evento che ha cambiato la mia vita professionale. Ho conosciuto anche la possibilità di cambiare, perché fino ad allora la mia carriera era indirizzata da una parte poi però si è evoluta anche in altro.” Così ha ricordato Fabrizio Frizzi: “Ho iniziato l’avventura a Ballando proprio con lui, era una persona di una bellezza umana rarissima, ho avuto una grande fortuna ad incontrarlo.”











