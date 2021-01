Samantha Togni “Mi ridurrò il seno”/ “Ho problemi con le canotte e…”

Samantha Togni continua a tenere alta l’asticella dell’interesse su di lei. L’ex maestra di Ballando con le stelle si è lanciata in una carriera tutta sua per spiccare il volo da sola ma, prima di farlo, sembra che si voglia prima togliere un peso, quello relativo al suo seno. A confermarlo è lei stessa che in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze ha confidato che sta pensando a ridurre il seno. La nuova conduttrice de I Fatti Vostri ha una generosa terza coppa C che le crea un po’ di imbarazzo. A suo dire ha dei problemi quando indossa le canotte o magari un costume un po’ più succinto ed è per questo che ha deciso di chiedere al marito di occuparsi della “situazione” e alleggerirla così da questo peso.

Samantha Togni pronta a ridursi il seno per togliersi dall'imbarazzo di…

Samantha Togni ha confidato al settimanale: “Mio marito è chirurgo plastico. Mi piacerebbe approfittarne per farmi ridurre il seno (ho una terza coppa C e in canotta ho sempre qualche problema). Lui è d’accordo, anche se più del fisico cambierebbe qualcosa del mio carattere: la poca pazienza”. I due sono felici e vivono il loro amore al massimo nella Capitale dove lei conduce il programma di Rai2 mentre lui, almeno una settimana al mese, si sposta a Dubai dove prima abitava quasi in pianta stabile. Riuscirà il chirurgo ad occuparsi del suo problema? Siamo sicuri di sì basta che la conduttrice metta insieme un po’ di pazienza.



