Samara Tramontana, chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan/ “Se non fossi fidanzata vorrei riprovarci”

Samara Tramontana è l‘ex fidanzata di George Ciupilan. Tra i due non è chiaro perchè l’amore sia finito, anche se Giulia Paglianiti ha accusato Samara di averlo tradito. Dal canto suo la influencer ha sempre smentito la cosa, anzi si è recata a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per fare una sorpresa all’ex fidanzato. Samara, infatti, ha seguito il percorso di George al GF VIP e ha chiesto di poter entrare nella casa per incontrarlo visto che la loro relazione si era interrotta in modo burrascoso.

“Ciao George, so che probabilmente non avresti voluto vedermi. Io ti ho seguito tantissimo, mi sono legata tantissimo al tuo percorso e mi sono emozionata” – ha detto la giovane influencer che ha poi parlato della loro relazione – “noi abbiamo avuto una relazione strana, corta ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e infantili, e sono qui per dirti che mi dispiace. Vorrei riavere quel tipo di rapporto umano e di amicizia”.

Non solo, Samara Tramontana nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha teso anche una mano all’ex George Ciupilan: “volevo dirti che devi dare il 100% di te, fuori ti amano tutti. Voglio vedere tutto di te. So che è difficile, ma so che tu…”. Oggi la bella influencer è felicemente fidanzata, ma a chi le ha chiesto se tornerebbe con George ha detto: “se non fossi fidanzata, non so dire se vorrei riprovarci. George è cambiato moltissimo, in positivo. Non saprei dire si o no. Sicuramente vedendolo mi ha fatto proprio effetto”.

Infine sul tradimento e le accuse lanciate lanciate dalla famosa tiktoker Giulia Paglianiti, Samara Tramontana ha detto la sua a Casa Pipol: “lei si è sempre messa in mezzo a cosa che mi riguardano senza conoscermi Lei non sa nulla della mia vita, ci siamo viste solo una volta in discoteca. Non ho mai tradito George, ci siamo lasciati per altri motivi privati che non riguardano me. Io dopo ho avuto un’altra relazione ma non capisco quale sia il problema”.











