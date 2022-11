Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan: “Sta soffrendo al GF Vip ma non lo dice”/ C’entra Nikita!

Samara Tramontana, l’ex fidanzata di George Ciupilan rompe il silenzio sul loro rapporto

Samara Tramontana, l’ex fidanzata di George Ciupilan, è l’ospite della nuova puntata di Casa Pipol e dice la sua su quanto accaduto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Samara, infatti, ammette di essersi commossa molto di fronte alla sorpresa ricevuta da George, visto che anche lei ha vissuto di riflesso la sua storia quando stavano insieme.

“Quando, la scorsa puntata, ho assistito alla sorpresa per George mi sono emozionata tantissimo, perché la storia del padre io già la sapevo, però non avevo mai visto il padre o la nonna, quindi mi sono sentita molto vicino a lui. – E ammette – È come se avessi rivissuto quello che mi raccontava lui tipo un anno fa. Avrei voluto andare lì ad abbracciarlo.”

Samara Tramontana: “George sta soffrendo per Nikita ma non lo dice”

Samara Tramontana cerca poi di spiegare il motivo per il quale George è sempre sulle sue e molto silenzioso al Grande Fratello Vip: “Il suo silenzio è giustificato. Lui è così perché sta in una situazione che non ha mai vissuto, con persone molto più grandi e cattivissime, visto quello che è anche accaduto con Bellavia.” Su questo tema della cattiveria poi la ragazza incalza: “Sono stati cattivi con lui perché dire cose come ‘gli puzza l’alito’ non è bello! Si può arrivare a certe cose anche con discorsi più buoni”.

Samare rivela infine che, secondo lei, George soffrirebbe in silenzio per Nikita Pelizon, di cui sarebbe segretamente innamorato: “Nikita? Secondo me George ci sta soffrendo un po’ per lei. Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato Luca Onestini, poi c’era la questione dell’ex… Ora lei si sfoga con lui su Onestini e George, secondo me, sta soffrendo questa cosa, anche se non lo dice.”

