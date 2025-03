Samardo Samuels torna libero, l’arresto dell’ex cestista

Nella giornata di oggi si è tenuto il processo per direttissima che ha definito che Samardo Samuels torna libero dopo l’arresto avvenuto nella serata di sabato quando è stato fermato dai carabinieri mentre ascoltava musica ad alto volume e beveva alcolici mente il suo cane girava per il cortile del suo palazzo terrorizzando i suoi vicini in zona Farini a Milano. L’ex campione dell’Olimpia Milano era già stato denunciato e segnalato alle autorità da numerosi abitanti del quartiere per atteggiamenti persecutori e minacce nei loro confronti, ad aggravare la situazione è stata poi la poca collaborazione del cestista nei confronti delle forze dell’ordine.

Samuels poi aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento nei confronti della famiglia “aggredita” dal suo cane nella sera di sabato che evidentemente non è stato rispettato e che ha aggravato la sua situazione. Il giocatore di basket ex NBA poi era già noto alle autorità per atteggiamenti simili quando nel 2018 aveva parcheggiato la sua Porsche in un posto per disabili e quando una donna a cui spettava si era avvicinata lui l’aveva insultata ripetutamente prendendo a calci e pugni la sua auto, obbligandola a chiamare i carabinieri.

Samardo Samuels torna libero, l’esito del processo

Con un processo per direttissima nella giornata di oggi però Samardo Samuels torna libero con il giudice che ha convalidato l’arresto senza però applicare alcuna misura cautelare, al cui proposito dovrà decidere un gip (Giudice per le Indagini Preliminari) il prossimo 23 aprile. Il 36enne al momento dell’uscita dall’aula ha poi ripetuto più volte la frase “I’m a champion!” che secondo i verbali avrebbe gridato anche alle forza dell’ordine al momento del suo arresto, per indurle a lasciarlo andare in quanto ex giocatore di basket e campione d’Italia nel 2014 proprio con Milano.

Ai microfoni dei giornalisti ha poi confessato che il suo obiettivo in questo momento della sua vita e carriera è quello di tornare a giocare a basket e di farlo ad altissimi livelli, prospettiva difficile da immaginare dopo gli ultimi eventi. Samardo Samuels nella sua carriera è riuscito a calcare i parquet della NBA per ben tre stagioni con la maglia dei Cleveland Cavaliers per poi passare in Europa con l’Olimpia Milano e il Barcellona, la sua carriera ha poi vissuto un lungo declino che lo ha visto provare un’esperienza in Cina per poi tornare in Italia con Brindisi e girare l’Europa giocando in Grecia, Serbia e Israele.