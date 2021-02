Samatha De Grenet, eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Potrebbe battere la “veterana” Maria Teresa Ruta

Samatha De Grenet eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Samatha De Grenet eliminata al Grande Fratello vip 2020? I fan del programma sono pronti a scommettere che toccherà proprio alla conduttrice lasciare il reality questa sera perché allo scontro con Maria Teresa Ruta sarà complicato uscire vincitrici. Mai dire mai comunque soprattutto dopo gli ultimi colpi di coda che hanno permesso allo sfavorito Pierpaolo Pretelli avere la meglio su Andrea Zelletta accedendo alla finalissima del reality dopo la sfida al televoto. In questi ultimi giorni Samantha De Grenet ha dovuto rinunciare alle sue macchinazioni per via del lutto che ha colpito Dayane Mello e che ha spinto tutti a stare vicino alla brasiliana dimenticando un po’ le dinamiche del gioco ma, prima del funesto evento, lei e Dayane avevano già preso posizione contro Maria Teresa Ruta trovandola di cattivo gusto nel parlare delle sue storie passate per far parlare di sé e sperare di arrivare in finale. Le cose non sono andate meglio con Stefania Orlando che è stata attaccata lunedì scorso per via della questione ‘amicizia’.

E’ scontro con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ma…

La bella biondina è stata presa di mira ed etichettata come una traditrice prima per quello che è successo proprio con Matilde Brandi e poi anche con Samatha de Grenet rea di aver preferito il gioco all’amicizia vera. La Orlando però ha ribadito che la ricciolina non è sua amica, che non la vedeva ormai da un decennio e che di recente si erano incontrate ad un compleanno di un’amica comune. Quindi perché far prevalere un rapporto fuori dalla casa che non esiste su quelli che la Orlando ha costruito in quattro mesi rinchiusa a Cinecittà? L’argomento potrebbe venire fuori nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 come si potrebbe parlare anche del padre della De Grenet. Lei stessa, sull’onda emotiva del lutto di Dayane, ha ripensato alla sua famiglia fuori e all’amato padre.

Stuzzicata da Alda d’Eusanio, la De Grenet ha ammesso di amare suo padre, un uomo onesto, intelligente, gentile con le persone ma soprattutto dedito alla famiglia. Ha rivelato anche che il loro rapporto è stato sempre magnifico perché lei, in confronto alla sorella, è sempre stata buona e pacifica. Alla fine poi conclude dicendo che l’amore che li lega è profondo anche perché hanno lo stesso carattere e amano anche condividere i loro silenzi. Oggi lo vedremo nella casa pronto ad incontrare la sua regina?



© RIPRODUZIONE RISERVATA