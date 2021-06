Samba/ Video, su Rai 3 il film con Omar Sy (oggi, 24 giugno 2021)

Samba vain onda oggi, giovedì 24 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 16:00. La coppiata vincente Charlotte Gainsbourg e Omar Sy ancora una volta insieme nella commedia drammatica di Eric Toledano e Olivier Nakache incarnano l’incontro tra un migrante senza documenti e un dirigente bruciato . Tre anni dopo l’immenso successo di Gli intoccabili nel 2011 con 19,44 milioni di spettatori in Francia, i registi tornano con Samba, sempre guidati da Omar Sy. In Intouchables, i due registi e sceneggiatori hanno mostrato il rapporto tra un giovane senegalese (come in Samba) di periferia e un facoltoso tetraplegico in cerca di badante.

Con Samba troviamo il confronto di due classi sociali attraverso i personaggi di un migrante irregolare e di un volontario in una situazione difficile. Un duo che sembra non sorprende, ma si rivela più complesso ed è cresciuto in modo intelligente. Il risultato è la miscela perfetta di emozione e risate.

Samba, la trama del film

Samba (Omar Sy), immigrato senegalese, vive e lavora in Francia da dieci anni in una situazione irregolare. Un giorno fu arrestato e rinchiuso in un centro di detenzione amministrativa in attesa di ottenere i documenti o di essere espulso. Fu lì che incontrò Alice (Charlotte Gainsbourg). Una donna fuori luogo. Dirigente senior, sta uscendo da una recente depressione e sta cercando di rimettersi in piedi facendo volontariato in un’associazione per migranti privi di documenti. Nonostante le istruzioni che le sono state date, Alice si è rapidamente affezionata a Samba.

Video, il trailer del film “Samba”

