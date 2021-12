Samia, canzone “Fammi Respirare” a Sanremo Giovani 2021/ Tra black music, soul e romantica

Samia, finalista con Fammi Respirare conquisterà Sanremo Giovani 2021?

Fammi Respirare è la canzone che Samia ha deciso di portare a Sanremo Giovani 2021. Si tratta di un pezzo che mescola la black music, il soul italiano e la classica canzone romantica. Difatti, in questa canzone si accendono le emozioni e si chiede alla persona che si ama di poter respirare, di poter vivere insieme. Sicuramente è una canzone dal significato forte che una volta che sarà rilasciata potrà conquistare le classifiche e soprattutto entrerà nelle playlist dei più giovani.

Chi è Matteo Romano, canzone "Testa e Croce" a Sanremo Giovani 2021/ Pronto ma con emozione

Dalle sue interviste, si può vedere come questa cantante abbia classe e sia una nuova voce del soul italiano. Il talento si vede e anche la presenza scenica. Samia ha affermato più volte di essere onorata di far parte di questo programma. Inoltre, molti credono che la ragazza possa seguire le orme di Mahmood, che partì proprio da questa edizione per poi arrivare a trionfare nella manifestazione canora più importante d’Italia.

Esseho, con la canzone "Arianna" a Sanremo Giovani 2021/ Chi è la giovane cantante

Chi è Samia, la ragazza è molto riservata

Molti conoscono il talento vocale di Samia ma in merito alla sua vita privata e alla sua biografia non si hanno certezze. Le sue origini provengono dallo Yemen e su Instagram questa ragazza ha molti follower, in alcuni contenuti si è vista anche cantare. Tuttavia, il debutto musicale di questa ragazza molto giovane dovrebbe avvenire nel prossimo futuro. Sembra proprio che in programma ci siano ben due singoli che la cantante sta producendo. I titoli di queste canzoni sono Volume Spento e Piove. Inoltre, le etichette discografiche stanno spingendo molto sulla ragazza. Potrebbe essere quindi lei la sorpresa di questa nuova edizione di Sanremo Giovani e magari dopo il suo successo si potranno ottenere maggiori informazioni sulla vita privata della ragazza.

oli?, con la canzone "Smalto e tinta" a Sanremo Giovani 2021/ Vincitore e futuro Big?

Video Fammi Respirare, canzone di Samia a Sanremo Giovani 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA