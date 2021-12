Samir Abbas, chi è il finalista All Together Now/ Il fratello è Awadu Abbas campione della Virtus Bologna

Chi è Samir Abbas?

“All Together Now” sta ormai diventando, al pari di “Amici” e “X Factor”, una vetrina importante per diversi ragazzi che desiderano farsi strada nel mondo della musica e mettere in mostra il loro talento. Qui, infatti, hanno la capacità di esibirsi di fronte a esperti del calibro di J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, oltre a sottoporsi al giudizio del “Muro dei 100”, composto da diversi addetti ai lavori, in grado quindi di riconoscere appieno un talento. E nella finalissima di questa edizione non mancano i giovani davvero interessanti.

Tra questi c’è Samir Abbass, che è riuscito ad arrivare fino a questo punto del programma conquistando tutti con la sua interpretazione di “Earth Song” di Michael Jackson. Pur essendo ancora giovanissimo (è nato nel 1999) ha già le idee chiare e vuole fare il possibile per poter diventare un cantante professionista.

Samir Abbas: la storia del giovane cantante e del fratello campione

Samir Abbas è pienamente integrato nel nostro Paese, dove si trova benissimo. È nato e cresciuto a Como ed è proprio in Italia che i suoi genitori si sono conosciuti e innamorati. Lui stesso ci tiene a sottolineare di non avere mai subito alcuna discriminazione: “Sono stato fortunato, ho sempre avuto tutto. Nessun episodio di razzismo, tanti amici con cui giocare e intorno sempre persone accoglienti” – sono le sue parole riportate da Nuoveradici.world.

Ora il ragazzo si augura che il programma condotto da Michelle Hunziker possa permettergli di farsi conoscere ancora meglio (ha già avuto modo di collaborare con un’altra “creatura” dei talent, Marco Mengoni): “Questa partecipazione spero sia un trampolino per me. Sto ricevendo molte proposte professionali, sono molto felice di come stanno andando le cose e che ci siano delle persone che credono in me. Nel frattempo mi sto concentrando sulla scrittura di nuove canzoni”.

Forse non tutti lo sanno, ma anche il fratello di Samir è conosciuto a gran parte dei nostri connazionali. Si tratta di Awadu Abbas, giocatore di basket che milita nella Virtus Bologna.



